Bugün
20:00
Eyüpspor
Göztepe
Bugün
22:00
Coventry City
Newcastle
Bugün
22:00
Levante
Sevilla
Bugün
19:30
Atalanta
Venezia
Bugün
21:45
Torino
Udinese

Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a: "Bu 3 oyuncuyu oynatma!"

Rıdvan Dilmen, yoğun fikstüre girecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a rotasyon çağrısı yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 11:46
Haber: Sporx.com
Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a: 'Bu 3 oyuncuyu oynatma!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Trendyol Süper Lig'de sezonun deplasmanda Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa'yla karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kısa aralıklarla maça çıkacak Fenerbahçe'yi yoğun bir fikstür beklerken Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın sıradaki maçlarını değerlendirdi.

Dilmen, TV 8'de katıldığı yayında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Aston Villa maçının ardından ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında 3 futbolcuyu dinlendirmesi gerektiğini belirtti.

"HİÇ HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Aston Villa'yla oynayacak, gece 12'de bitiyor maç, dönüyor. İsmail hocanın Gençlerbirliği maçından önce ve sonra yaptığı haklı eleştiri. Geliyor 17'sinde Alanyaspor'la oynuyor. Avantajı ne, İstanbul'da kalıyor. Bir daha gitmiyor yani. Mesela, Beşiktaş Hoffenheim'dan geliyor ve Trabzon'a gidiyor. Fenerbahçe 72 saat geçmeden, 68-69 saat sonra Alanyaspor maçına çıkıyor. Yetmiyor, sonrasında Slavia Prag maçına çıkıyor. Hiç hafife almamak lazım. 6 gün nefesleniyor ve Galatasaray." dedi.

"ŞU 3 OYUNCUYU OYNATMA"

Dilmen ayrıca, "Milli takımdan gelen oyunculara baktığımız zaman şu anda rotasyona çok ihtiyacı olan bir tane oyuncusu var, biraz da Oğuz var. Skriniar, Alanyaspor maçında stada çağırma, dinlendir. Bir şekilde içerde Alanyaspor'u yenersin, saygısızlık olmasın. Fenerbahçe, yener Alanya'yı. Şu 3 oyuncuyu Alanyaspor maçında, Skriniar hiç soyundurma, diğerlerini (Kante ve Muriqi) oturt." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.