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Barış Alper Yılmaz sağ bekte bambaşka

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sağ bekte görev aldığı 10 maçta yalnızca 1 mağlubiyet yaşadı. Milli futbolcu, bu maçlarda 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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calendar 12 Ekim 2026 10:13 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 10:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz sağ bekte bambaşka
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Galatasaray'da Wilfried Singo'nun sakatlığı ve Roland Sallai'nin de sağ bekte yetersiz kalması nedeniyle yeni bir arayışa giren teknik direktör Okan Buruk, eskiye döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barış Alper Yılmaz, sağ beke pozisyonuna yeniden döndü. Kasımpaşa mücadelesinde bu bölgede 90 dakika forma giyen milli futbolcu, attığı galibiyet golünün yanı sıra sahanın tartışmasız en iyisi oldu. Hem savunmada hem de geriden yaptığı hücum çıkışları ile kusursuz oynadı ve 3 puanda etkili oldu.

Milli ara sonrasında idmanlarda Barış'ı yeniden sağ bekte deneyen Okan Buruk, istediği verimi fazlasıyla aldı. Kanat rotasyonunun Leao, Sane ve Yunus Akgün ile dolması nedeniyle Barış sağ beke geçerek buradaki boşluğu doldurdu. Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-kırmızılı takımda 10. kez bir maçta sağ bekte görev yapan Barış Alper, toplamda 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. En önemlisi ise bu maçlardan Galatasaray 9 galibiyet çıkartırken sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde Young Boys'a 1-0 yenildi.

Bu sezon Galatasaray forması altında 8 resmi karşılaşmaya çıkan Barış Alper, tek golünü bekte oynadığı Kasımpaşa maçında kaydetti. Kalan 7 mücadelede forvet, sağ ve sol kanatta görev yapan milli futbolcu, skor katkısı verememişti.  

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