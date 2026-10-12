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Trabzonspor, Thomas Reis ile fırtına gibi!

Trabzonspor, Thomas Reis ile iki maçta 7 gol attı ve kalesini gole kapattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 10:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Thomas Reis ile fırtına gibi!
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Süper Lig'de Trabzonspor resitali devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, bordo- mavili takımda tarihi bir başlangıca imza attı. Galatasaray'ı 4-0 deviren Trabzonspor, ardından deplasmanda Samsunspor engelini 3-0 ile geçti. Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 2 maçta kalesini gole kapatarak rakip fileleri tam 7 kez havalandıran (4-0 ve 3-0) Reis, lig tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk teknik adam ünvanını aldı.

53 yaşındaki Alman çalıştırıcı, aynı zamanda ilk iki maçında da takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör olarak rekor kırdı. Bu arada bordo-mavililerde lig kariyerine ikide iki yaparak başlayan son yabancı teknik adam ise 2015'te Şota Arveladze olmuştu. Reis, yıllar sonra bunu tekrarlayan ikinci yabancı isim olmayı başardı.

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