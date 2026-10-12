Trabzonspor, Thomas Reis ile fırtına gibi!

Süper Lig'de Trabzonspor resitali devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, bordo- mavili takımda tarihi bir başlangıca imza attı. Galatasaray'ı 4-0 deviren Trabzonspor, ardından deplasmanda Samsunspor engelini 3-0 ile geçti. Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk 2 maçta kalesini gole kapatarak rakip fileleri tam 7 kez havalandıran (4-0 ve 3-0) Reis, lig tarihinde bu başarıyı yakalayan ilk teknik adam ünvanını aldı.
53 yaşındaki Alman çalıştırıcı, aynı zamanda ilk iki maçında da takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör olarak rekor kırdı. Bu arada bordo-mavililerde lig kariyerine ikide iki yaparak başlayan son yabancı teknik adam ise 2015'te Şota Arveladze olmuştu. Reis, yıllar sonra bunu tekrarlayan ikinci yabancı isim olmayı başardı.
53 yaşındaki Alman çalıştırıcı, aynı zamanda ilk iki maçında da takımına 3 ve üzeri gol attıran ilk yabancı teknik direktör olarak rekor kırdı. Bu arada bordo-mavililerde lig kariyerine ikide iki yaparak başlayan son yabancı teknik adam ise 2015'te Şota Arveladze olmuştu. Reis, yıllar sonra bunu tekrarlayan ikinci yabancı isim olmayı başardı.