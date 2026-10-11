Serdal Adalı'dan penaltı tepkisi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ligdeki Kocaelispor maçının ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, Dusan Vlahovic ve Emir Ortakaya arasında yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili büyük tepki gösterdi.
Serdal Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." dedi.
Serdal Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." dedi.