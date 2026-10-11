Galatasaray'da devre arası ilk ayrılık netleşti

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda, mevcut kadroda yer alan oyuncularla ilgili de kararların alınmaya başladığı öğrenildi.
Okan Buruk'un takımda düşünmediği tecrübeli futbolcu belli oldu.
İLKAY İLE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim İlkay Gündoğan olacak.
Sarı-kırmızılılarda, bu sezon toplam 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan ile Ocak ayında vedalaşılacak.
OKAN BURUK MESAJINI VERDİ
Okan Buruk, Kasımpaşa maçında Renato Nhaga'yı oyuna dahil ederek İlkay Gündoğan'a mesajı verdi.
İlkay Gündoğan maçın ardından karma alanda, "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" cevabını vermişti.
4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan yıllık 4 milyon 500 bin Euro kazanıyor.
İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" demişti.
Okan Buruk'un takımda düşünmediği tecrübeli futbolcu belli oldu.
İLKAY İLE YOLLAR AYRILACAK
Galatasaray'da devre arasında takımdan ayrılacak ilk isim İlkay Gündoğan olacak.
Sarı-kırmızılılarda, bu sezon toplam 11 dakika süre alan İlkay Gündoğan ile Ocak ayında vedalaşılacak.
OKAN BURUK MESAJINI VERDİ
Okan Buruk, Kasımpaşa maçında Renato Nhaga'yı oyuna dahil ederek İlkay Gündoğan'a mesajı verdi.
İlkay Gündoğan maçın ardından karma alanda, "Barcelona maçına hazır mısın" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" cevabını vermişti.
4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
İlkay Gündoğan, Galatasaray'dan yıllık 4 milyon 500 bin Euro kazanıyor.
İlkay Gündoğan'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da daha önce, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun" demişti.