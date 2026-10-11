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Rizespor, iç sahada gol ve puanla tanışamadı

Çaykur Rizespor, bu sezon iç sahada oynadığı 3 maçta gol ve puan sevinci yaşayamazken, deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-mavililer, 10 puanının ve 7 golünün tamamını dış sahada elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 13:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor, iç sahada gol ve puanla tanışamadı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, bu sezon iç sahada henüz gol ve puan sevinci yaşayamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavili ekip, ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puan topladı.

Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada yenilgi yaşamazken taraftarı önündeki 3 mücadeleden de puansız ayrıldı.

Çaykur Didi Stadı'nda sezonun ilk lig maçında Samsunspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor, daha sonra Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Son olarak dün akşamki Fenerbahçe maçında 3-0 yenilen yeşil-mavililer, iç sahadaki üçüncü karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

İç saha karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramayan Rize ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

- Puanların tamamını deplasmanda aldı

Çaykur Rizespor, iç sahada yaşadığı puan kayıplarına karşın deplasmanda iyi performans ortaya koydu.

Lige TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle başlayan Karadeniz temsilcisi, Gaziantep FK'yi 2-1, Eyüpspor'u ise 2-0 yenerek ilk 3 dış saha maçını kazandı.

Göztepe deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Karadeniz temsilcisi, dış sahada topladığı 10 puanı hanesine yazdırdı.

Deplasmanda 7 gol atan ve kalesinde 3 gol gören Çaykur Rizespor, ligdeki puanlarının ve gollerinin tamamını dış saha karşılaşmalarında elde etti.

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