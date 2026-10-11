Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanatta görevlendirdiği 27 yaşındaki futbolcu, Marco Asensio'nun kaydettiği golün pasını verdi.
LİGDE İKİNCİ ASİSTİNİ YAPTI
Süper Lig'de bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısındaki performansıyla asist sayısını 2'ye yükseltti.
Milli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yakaladığı net gol fırsatını ise değerlendiremedi.
LİGDE İKİNCİ ASİSTİNİ YAPTI
Süper Lig'de bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısındaki performansıyla asist sayısını 2'ye yükseltti.
Milli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yakaladığı net gol fırsatını ise değerlendiremedi.