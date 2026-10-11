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Fenerbahçe'de Kerem, asistlerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Marco Asensio'nun golünün asistini yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de bu sezon ikinci asistine ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 12:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kerem, asistlerine devam ediyor
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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanatta görevlendirdiği 27 yaşındaki futbolcu, Marco Asensio'nun kaydettiği golün pasını verdi.

LİGDE İKİNCİ ASİSTİNİ YAPTI

Süper Lig'de bu sezon henüz gol sevinci yaşayamayan Kerem Aktürkoğlu, Çaykur Rizespor karşısındaki performansıyla asist sayısını 2'ye yükseltti.

Milli futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısının başında yakaladığı net gol fırsatını ise değerlendiremedi.

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