Barış Alper Yılmaz'dan dikkat çeken istatistik!

Galatasaray'da form düşüklüğü nedeniyle tepkilere maruz kalan Barış Alper Yılmaz, eleştirileri Kasımpaşa karşısında yerle bir etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sağ bekte Sallai'yi riske etmek istemeyen Galatasaray teknik heyetinin, Barış Alper tercihi maçın düğümünü çözdü.
Sağ koridoru ilmek ilmek işleyen, mücadelesiyle rakibi bıktıran milli futbolcu, attığı golle sarı kırmızılılara 90'da hayat öpücüğü verdi ve 3 puanın mimarı oldu.
Oynadığı her mevkide joker olduğunu kanıtlayan 2000 doğumlu yıldız, 2022-23'ten bu yana Galatasaray'ın kazandırma makinesine dönüştü.
Sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda tabelaya 38 gol yazdıran Barış Alper, 15'inde bizzat galibiyetlerin başrolünde yer aldı.
Bu sezon Kasımpaşa maçında sahne alan milli yetenek, geçen sezon 4, 2024-25'te 5, 2023-24'te 3 ve form tutmaya başladığı 2022-23'te de 2 golle zaferlerin kapısını araladı.
Sağ koridoru ilmek ilmek işleyen, mücadelesiyle rakibi bıktıran milli futbolcu, attığı golle sarı kırmızılılara 90'da hayat öpücüğü verdi ve 3 puanın mimarı oldu.
Oynadığı her mevkide joker olduğunu kanıtlayan 2000 doğumlu yıldız, 2022-23'ten bu yana Galatasaray'ın kazandırma makinesine dönüştü.
Sarı-kırmızılı takımda tüm kulvarlarda tabelaya 38 gol yazdıran Barış Alper, 15'inde bizzat galibiyetlerin başrolünde yer aldı.
Bu sezon Kasımpaşa maçında sahne alan milli yetenek, geçen sezon 4, 2024-25'te 5, 2023-24'te 3 ve form tutmaya başladığı 2022-23'te de 2 golle zaferlerin kapısını araladı.