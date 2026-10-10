Ibrahim Olawoyin: 'Fırsatları değerlendiremedik'

Rizespor'da Ibrahim Olawoyin, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Olawoyin, "Sanırım fırsatları yakaladığımızda konsantre olamadık. Elimize gelen fırsatları iyi değerlendiremedik." dedi.
Ibrahim Olawoyin, "1-0 devam eden maçta fırsatları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik." diye konuştu.
Karadeniz ekibinde Modibo Sagnan ise, "Maça çok iyi başladık ama talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra aynı şekilde oynamaya devam ettik. Çok fazla fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. 80. dakikadaki golden sonra maalesef oyundan düştük ve böyle bir sonuçla karşılaştık." açıklamasını yaptı.
Ibrahim Olawoyin, "1-0 devam eden maçta fırsatları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Maçı da zaten 80. dakikadan sonra kaybettik." diye konuştu.
Karadeniz ekibinde Modibo Sagnan ise, "Maça çok iyi başladık ama talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra aynı şekilde oynamaya devam ettik. Çok fazla fırsat bulduk. Bunları değerlendiremedik. 80. dakikadaki golden sonra maalesef oyundan düştük ve böyle bir sonuçla karşılaştık." açıklamasını yaptı.