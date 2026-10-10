Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Hoffenheim, sahasında Hamburg'u ağırladı. SNP Arena'daki maçı Hamburg, 90+4'te bulduğu golle 3-2 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hamburg, 12. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle Hoffenheim deplasmanında 1-0 öne geçti.
Hoffenheim, 45. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu. Hoffenheim, Bambase Conte'nin 53. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti.
Ev sahibi Hoffenheim, Bernardo'nun 65. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı.
Hamburg, 80. dakikada Otto Emerson Stange'nin golüyle durumu 2-2 yaptı. Konuk ekip Hamburg, 90+4. dakikada Miro Mheim'in golüyle maçı 3-2 kazandı.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, ligde 3 puanda kaldı. Hamburg ise 6 puana yükseldi.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Hoffenheim, ligde gelecek hafta Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.
Hoffenheim, 45. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu. Hoffenheim, Bambase Conte'nin 53. dakikada attığı golle maçta 2-1 öne geçti.
Ev sahibi Hoffenheim, Bernardo'nun 65. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından 10 kişi kaldı.
Hamburg, 80. dakikada Otto Emerson Stange'nin golüyle durumu 2-2 yaptı. Konuk ekip Hamburg, 90+4. dakikada Miro Mheim'in golüyle maçı 3-2 kazandı.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, maçta 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim, ligde 3 puanda kaldı. Hamburg ise 6 puana yükseldi.
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak Hoffenheim, ligde gelecek hafta Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.