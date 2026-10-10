Erokspor, TOFAŞ'ı Bursa'da yıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Esenler Erokspor, TOFAŞ'ı deplasmanda 87-79 yendi.
Bu sonuçla birlikte Erokspor, 3. maçta 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erokspor, gelecek hafta Anadolu Efes'i konuk edecek. TOFAŞ ise Körfez Basket deplasmanına gidecek.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, McNeace 2, Nutall 2, Jones 10, Leon Apaydın, Carter 4, Sadık Kabaca 2, Thurman 9, Efe Postel 4, Reynolds 21, Brown 7
Esenler Erokspor: Vuurst 2, Davis 18, Yebo 17, Sow 17, Egehan Arna 7, McCollum 13, Usher 5, Webb, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 17-29
Devre: 34-48
3. Periyot: 59-59
Beş faulle çıkanlar: 33.47 Nutall, 39.50 Reynolds (TOFAŞ)
Bu sonuçla birlikte Erokspor, 3. maçta 2. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise üst üste ikinci yenilgisini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erokspor, gelecek hafta Anadolu Efes'i konuk edecek. TOFAŞ ise Körfez Basket deplasmanına gidecek.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Musa Kazım Çetin
TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 18, McNeace 2, Nutall 2, Jones 10, Leon Apaydın, Carter 4, Sadık Kabaca 2, Thurman 9, Efe Postel 4, Reynolds 21, Brown 7
Esenler Erokspor: Vuurst 2, Davis 18, Yebo 17, Sow 17, Egehan Arna 7, McCollum 13, Usher 5, Webb, Muhsin Yaşar 8
1. Periyot: 17-29
Devre: 34-48
3. Periyot: 59-59
Beş faulle çıkanlar: 33.47 Nutall, 39.50 Reynolds (TOFAŞ)