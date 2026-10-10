İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli teknik adam, "Milli arayı takım olarak iyi değerlendirdik. Her ne kadar 13-14 oyuncu milli takıma gitse de iyi hazırlandık. Azerbaycan'da hazırlık maçı yaptık ve kazandık. İyi çalışıyoruz. İyi antrenmanlar yaptık. Rizespor da iyi bir takım, onlara karşı neler yapabileceğimizi çalıştık. Seri yakalamak istiyoruz. İnşallah bu akşam da yaptığımız çalışmaların sonucunu alırız." dedi.
İsmail Kartal, "Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik." sözlerini sarf etti.
İsmail Kartal, "Asensio çok kaliteli bir oyuncu. Sakatlığı vardı, milli arada da giderdi sakatlığını. Kendisini hazırlık maçında oynattık. Bu hafta da iyi çalıştı ve biz de kendisine formayı verdik." sözlerini sarf etti.