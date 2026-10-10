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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 18:06
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 11'ler
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Juan Martinez Munuera oturacak.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

11'LER

Rizespor: Fofana, Mithat, Sagnan, Ariss, Mocsi, Taylan, Olawoyin, Laçi, Adeire Mebude, Ahmed Kutucu, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriqi.



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

MERT HAKAN'IN CEZASI BİTTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek.

Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.

Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muric ve Romelu Lukaku'da olacak.

Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muric, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

49. RANDEVU OYNANACAK

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 48 lig maçında Fenerbahçe 32 kez kazanırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maçta sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibine 48 maçta 112 gol atarken kalesinde 49 gol gördü.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde bugüne kadar deplasmanda 24 maç oynadı.

Rize'deki 14 maçta galip gelen Fenerbahçe, 5'er mağlubiyet ve beraberlik yaşarken rakibine 57 gol attı.

Çaykur Rizespor ise Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlarda taraftarına 27 gol sevinci yaşattı.

TEKRAR EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan lig maçında az karşılaşılan bir durum yaşandı.

Mücadelenin hakemi Ali Aydın, Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta 86. dakikada ikinci sarı kartla cezalandırdığı Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kart göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, kural hatası gerekçesiyle karşılaşmanın tekrarına karar verdi.

Sarı-lacivertli takım, 18 Ocak 2004'te oynanan tekrar maçını 4-1 kazandı.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da, 2021-22 sezonunda da deplasmanda 6-0'lık skorlarla aldı.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında sahasındaki maçı 3-0 kazanarak sarı-lacivertli rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Geçen sezon Rize'de oynanan ve sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı mücadele, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

SON 17 MAÇTA TEK BERABERLİK

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında ligde oynanan son 17 karşılaşmada Fenerbahçe 15 kez galip gelirken 1 maçı Çaykur Rizespor kazandı, yalnızca 1 maç berabere bitti.

Bu maçlarda Fenerbahçe 53 gol kaydederken, Çaykur Rizespor 17 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligde oynanan son mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçerken, mücadelenin 90+8. dakikasında Çaykur Rizespor eşitliği yakalamıştı.

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