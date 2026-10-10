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Gençlerbirliği, 90+3'te beraberliği kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler, 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 15:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, 90+3'te beraberliği kurtardı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Konuk ekip, 25. dakikada Dia Saba'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

Gençlerbirliği, 54. dakikada Rafael Luis'in golüyle eşitliği sağladı. Amed Sportif Faaliyetler, 68. dakikada Samuel Ballet ile yeniden üstünlüğü yakaladı.

Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Thalisson'un kaydettiği golle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler puanını 14'e, Gençlerbirliği ise 8'e yükseltti. Başkent ekibinin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken Amed Sportif Faaliyetler, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyeti için bekleyişini sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bernd Storck, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Konyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Dia Saba'nın orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Orban, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama defans oyuncusu Thalisson son anda tehlikeyi önledi.

9. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Abdurrahim Dursun'un ortasını savunma karşıladı. Luis'in ceza yayı üzerinden yaptığı gelişine vuruşta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı. Furkan Soyalp'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Orban, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi.

25. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Dia Saba, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luis, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

68. dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Krasnic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında Raveloson'un pasıyla topla buluşan Ballet'in şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2

84. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan kullandığı kornerde, savunmanın müdahalesinin ardından ceza sahası dışındaki Diabate'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Martor'un dar açından şutunda, kaleci Lafont topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Gençlerbirliği yeniden eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Thalisson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Salih Uçan), Diabate, Luis (Dk. 81 Orakpo), Fıratcan Üzüm (Dk. 66 Yiğit Hamza Aydar), Tongya (Dk. 82 Martor), Gouveia (Dk. 90+5 Ensar Çavuşoğlu), Mendes

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic (Dk. 90+2 Diagne), Dellova (Dk. 84 Mehmet Yeşil), Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 90+2 Cem Üstündağ), Ballet, Dia Saba (Dk. 85 Miraç Acer), Muhammed Khalil (Dk. 61 Ali Turap Bülbül), Orban

Goller: Dk. 25 Dia Saba (Penaltıdan), Dk. 68 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 54 Luis, Dk. 90+3 Thalisson (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 15 Thalisson, Dk. 23 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Metehan Baltacı, Dk. 66 Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği), Dk. 53 Umut Meraş, Dk. 57 Dellova, Dk. 57 Dia Saba, Dk. 73 Lafont (Amed Sportif Faaliyetler)

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