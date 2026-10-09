Bugün
BİTTİ
Galatasaray
3
Kasımpaşa
1
Bugün
BİTTİ
Sivasspor
4
Pendikspor
1
Bugün
BİTTİ
Bodrum FK
0
Keçiörengücü
2
Bugün
BİTTİ
Ümraniye
1
Sarıyer
1
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
0
Bandırmaspor
2
Bugün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Werder Bremen
2
Bugün
BİTTİ
Malaga
1
Espanyol
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Lens
2
Lyon
1

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı sorusuna şaşırtan yanıt!

Galatasaray'ın Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 23:18
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı sorusuna şaşırtan yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların Alman futbolcusu, maç sonrasında karma alanda (mixed zone) Barcelona karşılaşmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.



"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM"

Bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" ifadelerini kullandı.

İRFAN SARALOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, İlkay Gündoğan ile ilgili sorulan soru üzerine şu açıklamayı yaptı;

"Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.