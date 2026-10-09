İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı sorusuna şaşırtan yanıt!

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların Alman futbolcusu, maç sonrasında karma alanda (mixed zone) Barcelona karşılaşmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.
"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM"
Bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" ifadelerini kullandı.
İRFAN SARALOĞLU'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, İlkay Gündoğan ile ilgili sorulan soru üzerine şu açıklamayı yaptı;
"Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi."
"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM"
Bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunu yanıtlayan İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" ifadelerini kullandı.
İRFAN SARALOĞLU'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, İlkay Gündoğan ile ilgili sorulan soru üzerine şu açıklamayı yaptı;
"Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi."