Galatasaray'da Dursun Özbek ibra edildi!

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde 1000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.
Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.
"BUNDAN SONRA DA BAŞARACAĞIZ!"
Sonrasında konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, "Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var. Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.
Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.
İŞTE GENEL KURULDA YAPILAN KONUŞMALAR
"ÖNCEDEN BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ"
Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Özbek, futbolla ilgili "Erkek futbol takımımız, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.
NBA EUROPE AÇIKLAMASI
Amatör branşlardaki durumla ilgili bilgi veren Özbek, şunları kaydetti:
"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır. Kadın basketbol takımımız, yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız, 32 yıl aradan sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sezon da tekrarladı. Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşta şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize inanıyorum. Kadın voleybol takımımız, geçen sezon namağlup CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Bu sezon yine önemli hedeflerle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Diğer branşlarda ise 2025-2026 sezonunda 2 bin 89 sporcumuzla 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda payı olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini istiyoruz."
ASLANTEPE PROJESİ
Dursun Özbek: "Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız."
"LOCA GELİRLERİMİZİ ARTIRDIK"
Dursun Özbek: "Stadımızda yaptığımız yeniliklerle, hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi arttırdık."
Ali Sami Yen Rams Park yenileme çalışmaları:
— Localara 600 yeni koltuk eklendi.
— Loca girişlerine reklam alınabilen dijital ekranlar yerleştirildi.
— Oturma alanlarına televizyonlar eklendi.
— LED ve skorboard alanı 357 m²'den 1.743 m²'ye çıkarıldı.
— Basın tribünü ve lounge alanı tamamen yenilendi.
— Eskiyen su tesisatı tamamen yenilendi.
Dursun Özbek: "Tüm Galatasaraylılara GSPara ve GSPlus uygulamalarını telefonlarına indirmelerini, kullanmalarını ve bu projelere sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum."
"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİ ARASINDAYIZ"
Dursun Özbek: "Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidi."
63 MİLYON EURO GELİR
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"PROFESYONEL KULÜPLER ARASINDA 23. SIRADAYIZ"
Dursun Özbek: "UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDİYORUM"
Dursun Özbek: "Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve TFF tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak, başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yapılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum."
"CEFERİN TEŞEKKÜR ETTİ"
Dursun Özbek: "UEFA Başkanı Sayın Ceferin'le görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi; Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi."
"320 MİLYON EUROYU AŞTI"
Dursun Özbek: "Mayıs 2026 itibariyle Sportif A.Ş.'nin özkaynakları, 320 milyon euroyu aşmıştır."
- "NİYE BÖYLE KONUŞUYORUZ!"
Dursun Özbek: "Leo Rezidans'ta verdiğimiz bir bankaya teminat olarak ipotek verdik. Bu verilen ipoteklerin hepsi tapu teslim edildikçe de kalkan ipotekler. İlgili bankayla yaptığımı görüşmede kendilerine izah ettik. Dolayısıyla tapuyu verirken kendilerine söylüyoruz, kendileri de otomatik olarak kaldırıyor. Bizim ihtiyacımız olan şey değerli arkadaşlar, bugün ve bundan sonraki dönemlerde, bu pesimist yaklaşımlardan uzaklaşalım. Önümüzde o kadar güzel bir dönem var ki...
Bakın yaptığımız projelere herkes imreniyor. O projelerin getirisiyle bambaşka bir döneme gireceğiz. Riva Projesi yapılır, edilir, izah ediyorum. Bu inşaatın maliyeti bu, getirisi bu. Getiriden, maliyeti çıkarınca bize bu kadar para gelecek. Bu denenmiş bir şey. 'Bakalım para kalır mı' deniyor, ne ihtiyacımız var, niye böyle yaklaşıyoruz! Bir şekil bulalım, daha pahalıya satmak için bir şey bulalım. 'Alalım, satalım, bakalım para kalır mı' deniyor, niye ihtiyaç duyuyoruz böyle konuşmalara!"
- BORÇLAR, ICARDI'NIN SPONSORLARI
Dursun Özbek: "Kulübün borcu nasıl kapanacak diye soruldu. İzah ettim, çalışmalarımız devam ediyor.
Arkadaşlarım bir not iletti bana, bu notu okumak istiyorum. 'Enflasyon muhasebesinden gelen parasal geliri çıkarttığınızda ebitda eski 6 milyar oluyor' dedi sevgili İlker. Bizim sunduğumuz ebitdamız, enflasyon muhasebesi gelirinin katılmadığı ebitda rakamıdır. Bu da kulüp konsolide artı 748 milyon TL'dir.
Mauro Icardi'nin sponsorları kim, neden sponsor olmuş diye soruldu. Hatırlarsanız bir etkinlikte Icardi'nin sponsorlarıyla ilgili bir lansman yaptık. Orada tek tek kendilerini sahneye davet ettik, açıkladık. Bilinmek isteniyorsa o günkü etkinliğe dönülsün, sponsor firmaları görüyorsunuz, afişlerini ve tanıtımlarını görüyorsunuz."
- "EN İYİSİNİ YAPMA PEŞİNDEYİZ!
Dursun Özbek: "Arsayı sattı bilmem ne yaptı deniyor. Arsamız varsa üzerinde proje üretmek suretiyle orayı daha kıymetli hale getirip Galatasaray'a fayda sağlamak istiyoruz.
Yönetimin faaliyetleri eleştirilirken bir konuyu gözden kaçırıyoruz. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü ve bütünü, bir spor kulübüdür. Başarısı da sportif başarıyla ölçülen bir organ, bir kurum. Yani bunu bir ticari şirket gibi düşünmek, bu seviyede görmek suretiyle kulübün başarılı yönetilip yönetilmediğini ettiği karla zararla değerlendirmek bence yanlış. Çünkü ben bir spor kulübüyüm. Başarı çizgim, kazandığım kupalarla, şampiyonluklarla ölçülür. Hedefim o. Bütün bu harcamaya girme sebebim şampiyon olmak, kupa kazanmak. Bunu yaparken şunu ifade etmiyorum, nasıl olursa olsun değil.
Elbette ki işin finansal boyutunu yöneterek yapmak zorundayız. Başarının ölçüsü bence şampiyonluklardan ve kupalardan geçiyor. Bizim misyonumuz var, bu kulüp kurulurken Ali Sami Yen Bey bize bir hedef göstermiş. Bu hedefe ulaşmak için şampiyonluklar peşinde koşuyoruz. Bunu yaparken elbette finansal olarak da en iyisini yapmanın peşindeyiz."
- "BÖYLE BİR MANTIK OLABİLİR Mİ?"
Dursun Özbek: "Yaptığımız bazı yatırımların gelir getirmediği söylendi. Neymiş bunlar? Kemerburgaz... Şimdi yeni bitirmeye çalıştığımız akademi. Aslantepe'de yaptığımız salonlar. Bunlara ne gerek var? Bunlara niye para yatırıyorsun deniyor! Böyle bir mantık olabilir mi ya! Ben bir spor kulübü olarak faaliyet göstereceğim yerleri yapmama gibi bir düşüncem olabilir mi!"
- "SANKİ DÜNYADA ARSA BİTTİ..."
Dursun Özbek: "Ağır eleştirileri kabul edeceksin kardeşim deniyor bana, ediyorum zaten. Söyleyecek en ufak bir şeyim yok. Eleştiriyi de kabul ediyoruz, eleştiriye karşı da hiçbir zaman bir tavır içinde değiliz. Bu böyle biline...
Daha enteresan bir şey. Şöyle bir mantık var, bu gayrimenkuller bugün bitecek. Bugün bu harcamaları yapıyorsun, bir gün bunlar bitecek deniyor. Eee o zaman ne yapacağız deniyor. Yahu arkadaş, çok basit düşündüğünüz zaman şöyle bir anlam kazanıyor; gayrimenkul yatırımı yapmak için hep konuştuğumuz rahmetli başkanımız Selahattin Abi'nin aldığı Riva arsasından bahsediyoruz, iyi ki almış, derdimize ilaç oldu, Florya'yı söylüyoruz, iyi ki alınmış. Sanki dünyadaki arsalar bitti, bir daha böyle bir şey yapılamaz, bir daha gayrimenkul projesi gündeme getirilemez mantığıyla 'arsalar bitince ne yapacaksın' deniyor.
Yönetimlerin görevi bir kıyıdan mevcutları değerlendirmek, bir kıyıdan geleceğe hazırlanmak. Galatasaray'ın geleceğinde, faaliyet dışı getirilerin önemi var. Bunun için de çalışacağız. Biz de, bizden sonraki nesillere bu mecburiyeti hissediyorum. Ben de gelecek nesillere gayrimenkuller bırakacağım. Aslantepe'de yaptığımız proje örneğin. Bittiğinde Galatasaray'ın birçok derdine deva olacak bir proje. Galatasaray'ın geleceğinin projesi.
Altyapı ne kadar verimli diye tartışılıyor. Lütfen Florya'ya gidelim, altyapı tesislerimizi görelim. Buradan niye yetişmiyor deniyor, gidelim tesisleri görelim. Bugün futbol ekonomi dünyasında bu tesisler yeterli midir, yeter mi! Altyapıyla ilgili bir tane nizami saha var. Orada da maç oynanıyor. Diğer sahalar yarım, ölçüsü standartlarda değil bilmem ne. Keşke o fotoğrafı saklasaydım da şimdi gösterirdim. O yüzden Kemerburgaz'a giderken akademi tesislerini yaparken 4 tane nizami saha yapıyoruz. Paramız çok, bunu da buraya harcayalım diye yapmadık. Birinci seviye ihtiyaç olduğu için altyapıya para harcıyoruz."
- "HEMEN DEVREYE GİRECEĞİZ"
Dursun Özbek: "Florya'dan gelecek parayla ilgili yetkiyi, ana paraya dokunmamak şartıyla aldık. Elde edilecek nemanın altyapıda ve amatör sporlarda kullanılmak üzere diye yetki aldık genel kuruldan.
Halka arz, bugünkü sorunlar çerçevesinde dikkate alınıyor. Mağazacılık'ın halka arzından vazgeçmiş değiliz. Sportif AŞ'nin sermaye artışından vazgeçmiş değiliz ama konjonktürel olarak beklemedeyiz. Koşulların değişmesi halinde hemen devreye gireceğiz."
- "ŞAMPİYON OLURSAK OYUNCU SATARIZ"
Dursun Özbek: "Gayrımenkulleri satarak futbolun finanse edildiği söylendi. Bunun böyle olmadığını defalarca kez anlattım. Gayrımenkulleri satarak futbolu yönetiyoruz sözü yanlış.
Futbolcu satışı... Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Bu sene kazanacağımız 27. şampiyonluk, 5 yıl üst üste şampiyon olmanın gurunu yaşamak için şampiyon kadromu bozmayacağım dedim. Gereken takviyeleri yapmak suretiyle, çünkü çok fazla maç oynuyoruz, 50-60 maç oynuyoruz, inşallah bu sene 27. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Onun için de futbolcu satışı, bazı teklifler geldi, gündemimize almadık. 27. şampiyonluğumuzla beraber gündeme alırız, düşünürüz."
"BAŞLADIĞIMIZ BÜTÜN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Dursun Özbek: "Başladığımız bütün projeleri tamamlayacağız ve Galatasaray'ı tesisleriyle de Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz."
Galatasaray Kulübü Üyesi Ayhan Özmızrak: "Çok büyük bir nakit darboğazının içindeyiz. Takım değeri ve gelirleri arttı ama takım değeri nakte dönüşemiyor. Sürekli artmasına rağmen borcumuz da artıyor. Şampiyon oluyoruz, sevinçliyiz ama çok pahalıya geliyor gibi geliyor bana."
Galatasaray Kulübü Üyesi İlker Canalp: "Yanlış mukayeselerden biri de bizim yerel rakiplerle kendimizi kıyaslamamız. Değerli bir rakibimiz, yakın zamanda genel kurul yaptı, Başkanvekili '1 yılda 180 milyon euro zarar ettik' dedi. Biz bu kadar kötü durumda değiliz çok şükür ama maalesef sayın başkanımın aktardığı pembe tablolar da çok realist değil."
Galatasaray Kulübü Üyesi İlker Canalp: "İletişimle alakalı bazı eksikler, kusurlar gördüm. Çok işverenli olarak değerlendirdiğim muhabirleri kullanma alışkanlığından vazgeçelim, daha direkt iletişim kurmak her zaman daha iyidir. Galatasaray'ın yeterince kanalı ve mecrası var, lütfen bunları kullanalım. Bu mecraları da doğru iletişim ve maksatlarla kullanalım."
Galatasaray Kulübü Üyesi İlker Canalp: "Çok basit soru; satacak bir şeyimiz kalmadığında ne yapacağız? Espresso ve Cappuccino satarak esas faaliyet zararını kapatmayı gerçekten düşünüyor muyuz? Galatasaray Adası'nın brüt zararı 86 milyon. Tabii ki sosyal tesis biraz zarar edebilir ama 86 milyona baktığınızda çok büyük zarara denk geliyor."
Galatasaray Kulübü Üyesi Deniz İsmail Aras: "Galatasaray'ın zenginliği fikir ayrılıklarından geliyor. Eleştiri; yapılanı, kararı, performansı sorgulamaktır. Linç ise insanı aşağılamak, hedef almak ve değersizleştirmektir. Birincisi camiayı geliştirir, ikincisi ise sadece birbirinizi tüketir. Bizim son zamanlarda sıkça gördüğümüz ise kimse kusura bakmasın eleştiri kültürü değil düpedüz linçtir!"
Galatasaray Kulübü Üyesi Metin Ünlü: "Gelirleri arttırmanın yolu Edirne'den dışarı çıkmaktır. Bunun için çok iyi futbol yapılanmasına ve Sportif A.Ş'nin yeniden revize edilmesine gerek vardır.
15 kişilik Sportif A.Ş yönetim kurulu fazla değil mi? Ve 15 kişi ne yapıyor. hangi projeleri üretiyor, hangi liyakatiyle orada görev alıyor? Futbol yöneticiliği bambaşka bir şey. Kaç kişinin uluslararası deneyimi, UEFA ve FIFA nezdinde güvenilirliği veya tanınmışlığı var? 15 kişinin çoğunu tanımıyorum."
Galatasaray Kulübü Üyesi Metin Ünlü: "Bir an önce bu TFF'den kurtulmamız lazım! Doğru dürüst, gerçekten futbolu yönetecek, liyakatli insanlardan oluşan TFF olması lazım. Biz Galatasaray olarak şu anda Türkiye'nin en büyüğüyüz! 7 delegemiz var; bu 7 delege imzayı verecek, TFF'yi seçim için çağrı yapacak, inanıyorum ki diğer kulüpler de bunun peşinden geleceklerdir!"
Galatasaray Kulübü Üyesi Murat Sağman: "Sürdürülebilir olmamız için kesinlikle altyapı işini çözmemiz gerekiyor. Salı günü oynayacağımız Barcelona'nın bugünkü kadrosuna baktığınızda 5-6 tane altyapıdan çıkan oyuncusu var. Bizim altyapımız mı yanlış, hocalar mı yanlış, biz mi istemiyoruz? 11 yıldız arasında 1-2 tane oyuncu çıkaramıyor muyuz? Bu endişe verici."
Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.
Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası ayrı ayrı oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.
"BUNDAN SONRA DA BAŞARACAĞIZ!"
Sonrasında konuşma yapan Dursun Özbek, genel kurula katılan üyelere teşekkür ederek, "Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var. Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var. Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.
Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasıyla sona erdi.
İŞTE GENEL KURULDA YAPILAN KONUŞMALAR
"ÖNCEDEN BAŞARDIK, YİNE BAŞARACAĞIZ"
Galatasaray Kulübü Başkanı olduğu için büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyduğunu dile getiren Özbek, futbolla ilgili "Erkek futbol takımımız, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanarak tüm Galatasaraylıları yine mutlu etti. Bunun yanında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalarak Avrupa'da başarı hedefimizi bir adım ileri taşıdık. Yeni sezonda yine çok önemli hedeflerimiz var. Türk futbol tarihinde kırılması zor bir rekor olan üst üste 5. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. Bunun yanında Avrupa'da da önemli başarılara imza atmak hedefimiz. Bunun için şampiyon olan kadroyu koruyarak yaptığımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirdik. Belirlediğimiz hedeflere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bundan önce başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.
NBA EUROPE AÇIKLAMASI
Amatör branşlardaki durumla ilgili bilgi veren Özbek, şunları kaydetti:
"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır. Kadın basketbol takımımız, yaptığımız yatırım ve planlamalarla geçen sezon hem Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sene kupa hedefiyle sezona başladık. Özlediğimiz kupaya bu sene ulaşacağız. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız, her sene olduğu gibi şampiyonluk hedefiyle yola çıktı. Onlardan da bizi alıştırdıkları başarıları yine bekliyoruz. Voleybolda erkek takımımız, 32 yıl aradan sonra elde ettiği Efeler Ligi'nde final oynama başarısını geçen sezon da tekrarladı. Kupa Voley'de de final oynayarak başarılarını devam ettirdi. Bu branşta şanssızlığımızı kırıp uzun yıllar sonra kupayı müzemize getireceğimize inanıyorum. Kadın voleybol takımımız, geçen sezon namağlup CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Bu sezon yine önemli hedeflerle yola çıktık. Onlarla gurur duyuyoruz. Yine birlikte kupaya ulaşacağız. Diğer branşlarda ise 2025-2026 sezonunda 2 bin 89 sporcumuzla 102 kupa ve bin 84 madalya kazandık. Bu önemli başarıda payı olan sporcu kardeşlerime, hocalarıma, kulüp personeline, yöneticilerine ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum. Galatasaray formasını giyen her sporcumuzla gurur duyuyoruz. Onlardan Galatasaray kültürünü ve geleneklerini özümsemiş, ülkesine faydalı gençler olarak bizi temsil etmelerini istiyoruz."
ASLANTEPE PROJESİ
Dursun Özbek: "Aslantepe Projesi ile basketbol, voleybol ve amatör branşlarımızı tek bir çatı altında toplayacağız. Kulübümüzün çok önemli bir eksiğini tamamlamış olacağız."
"LOCA GELİRLERİMİZİ ARTIRDIK"
Dursun Özbek: "Stadımızda yaptığımız yeniliklerle, hem taraftarımızın maç izleme keyfini hem de reklam ve loca gelirlerimizi arttırdık."
Ali Sami Yen Rams Park yenileme çalışmaları:
— Localara 600 yeni koltuk eklendi.
— Loca girişlerine reklam alınabilen dijital ekranlar yerleştirildi.
— Oturma alanlarına televizyonlar eklendi.
— LED ve skorboard alanı 357 m²'den 1.743 m²'ye çıkarıldı.
— Basın tribünü ve lounge alanı tamamen yenilendi.
— Eskiyen su tesisatı tamamen yenilendi.
Dursun Özbek: "Tüm Galatasaraylılara GSPara ve GSPlus uygulamalarını telefonlarına indirmelerini, kullanmalarını ve bu projelere sahip çıkmalarını özellikle rica ediyorum."
"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİ ARASINDAYIZ"
Dursun Özbek: "Galatasaray, hasılat anlamında Avrupa'nın en önemli kulüpleri arasında yerini almıştır. Her sene kırdığımız rekorlar, Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içinde neleri başarabildiğinin en güzel örneğidi."
63 MİLYON EURO GELİR
Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi performansımızla birlikte geçen dönemde 63 milyon euroluk bir gelir elde ettik. UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"PROFESYONEL KULÜPLER ARASINDA 23. SIRADAYIZ"
Dursun Özbek: "UEFA'nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler Finansal ve Yatırım Raporu'nda; toplam gelirde, Avrupa'daki 1500 profesyonel kulüp arasında 23. sıradayız. Maç başına bilet, mağazacılık geliri gibi kategorilerde ise sıralamada daha da yüksek yerlerdeyiz."
"TAKİPÇİ OLMAYA DEVAM EDİYORUM"
Dursun Özbek: "Yeni yapılacak Süper Lig yayın ihalesi tüm futbol kulüpleri için hayati bir önem taşıyor. Kulüpler Birliği ve TFF tarafından oluşturulan yayın ihalesi komisyonunda Galatasaray'ı temsilen yer alarak, başından beri yakından takip ettiğimiz bu konuda en faydalı çözümün yapılması adına takipçi olmaya da devam ediyorum."
"CEFERİN TEŞEKKÜR ETTİ"
Dursun Özbek: "UEFA Başkanı Sayın Ceferin'le görüşmem oldu. Yaptığım görüşmede kendisi; Galatasaray'ın son dönemde futbola hem tesis hem de takımın oluşturulması açısından yapılan yatırımlar için teşekkür etti ve çok önemli bulduğunu da söyledi."
"320 MİLYON EUROYU AŞTI"
Dursun Özbek: "Mayıs 2026 itibariyle Sportif A.Ş.'nin özkaynakları, 320 milyon euroyu aşmıştır."
- "NİYE BÖYLE KONUŞUYORUZ!"
Dursun Özbek: "Leo Rezidans'ta verdiğimiz bir bankaya teminat olarak ipotek verdik. Bu verilen ipoteklerin hepsi tapu teslim edildikçe de kalkan ipotekler. İlgili bankayla yaptığımı görüşmede kendilerine izah ettik. Dolayısıyla tapuyu verirken kendilerine söylüyoruz, kendileri de otomatik olarak kaldırıyor. Bizim ihtiyacımız olan şey değerli arkadaşlar, bugün ve bundan sonraki dönemlerde, bu pesimist yaklaşımlardan uzaklaşalım. Önümüzde o kadar güzel bir dönem var ki...
Bakın yaptığımız projelere herkes imreniyor. O projelerin getirisiyle bambaşka bir döneme gireceğiz. Riva Projesi yapılır, edilir, izah ediyorum. Bu inşaatın maliyeti bu, getirisi bu. Getiriden, maliyeti çıkarınca bize bu kadar para gelecek. Bu denenmiş bir şey. 'Bakalım para kalır mı' deniyor, ne ihtiyacımız var, niye böyle yaklaşıyoruz! Bir şekil bulalım, daha pahalıya satmak için bir şey bulalım. 'Alalım, satalım, bakalım para kalır mı' deniyor, niye ihtiyaç duyuyoruz böyle konuşmalara!"
- BORÇLAR, ICARDI'NIN SPONSORLARI
Dursun Özbek: "Kulübün borcu nasıl kapanacak diye soruldu. İzah ettim, çalışmalarımız devam ediyor.
Arkadaşlarım bir not iletti bana, bu notu okumak istiyorum. 'Enflasyon muhasebesinden gelen parasal geliri çıkarttığınızda ebitda eski 6 milyar oluyor' dedi sevgili İlker. Bizim sunduğumuz ebitdamız, enflasyon muhasebesi gelirinin katılmadığı ebitda rakamıdır. Bu da kulüp konsolide artı 748 milyon TL'dir.
Mauro Icardi'nin sponsorları kim, neden sponsor olmuş diye soruldu. Hatırlarsanız bir etkinlikte Icardi'nin sponsorlarıyla ilgili bir lansman yaptık. Orada tek tek kendilerini sahneye davet ettik, açıkladık. Bilinmek isteniyorsa o günkü etkinliğe dönülsün, sponsor firmaları görüyorsunuz, afişlerini ve tanıtımlarını görüyorsunuz."
- "EN İYİSİNİ YAPMA PEŞİNDEYİZ!
Dursun Özbek: "Arsayı sattı bilmem ne yaptı deniyor. Arsamız varsa üzerinde proje üretmek suretiyle orayı daha kıymetli hale getirip Galatasaray'a fayda sağlamak istiyoruz.
Yönetimin faaliyetleri eleştirilirken bir konuyu gözden kaçırıyoruz. Gerçekten Galatasaray Spor Kulübü ve bütünü, bir spor kulübüdür. Başarısı da sportif başarıyla ölçülen bir organ, bir kurum. Yani bunu bir ticari şirket gibi düşünmek, bu seviyede görmek suretiyle kulübün başarılı yönetilip yönetilmediğini ettiği karla zararla değerlendirmek bence yanlış. Çünkü ben bir spor kulübüyüm. Başarı çizgim, kazandığım kupalarla, şampiyonluklarla ölçülür. Hedefim o. Bütün bu harcamaya girme sebebim şampiyon olmak, kupa kazanmak. Bunu yaparken şunu ifade etmiyorum, nasıl olursa olsun değil.
Elbette ki işin finansal boyutunu yöneterek yapmak zorundayız. Başarının ölçüsü bence şampiyonluklardan ve kupalardan geçiyor. Bizim misyonumuz var, bu kulüp kurulurken Ali Sami Yen Bey bize bir hedef göstermiş. Bu hedefe ulaşmak için şampiyonluklar peşinde koşuyoruz. Bunu yaparken elbette finansal olarak da en iyisini yapmanın peşindeyiz."
- "BÖYLE BİR MANTIK OLABİLİR Mİ?"
Dursun Özbek: "Yaptığımız bazı yatırımların gelir getirmediği söylendi. Neymiş bunlar? Kemerburgaz... Şimdi yeni bitirmeye çalıştığımız akademi. Aslantepe'de yaptığımız salonlar. Bunlara ne gerek var? Bunlara niye para yatırıyorsun deniyor! Böyle bir mantık olabilir mi ya! Ben bir spor kulübü olarak faaliyet göstereceğim yerleri yapmama gibi bir düşüncem olabilir mi!"
- "SANKİ DÜNYADA ARSA BİTTİ..."
Dursun Özbek: "Ağır eleştirileri kabul edeceksin kardeşim deniyor bana, ediyorum zaten. Söyleyecek en ufak bir şeyim yok. Eleştiriyi de kabul ediyoruz, eleştiriye karşı da hiçbir zaman bir tavır içinde değiliz. Bu böyle biline...
Daha enteresan bir şey. Şöyle bir mantık var, bu gayrimenkuller bugün bitecek. Bugün bu harcamaları yapıyorsun, bir gün bunlar bitecek deniyor. Eee o zaman ne yapacağız deniyor. Yahu arkadaş, çok basit düşündüğünüz zaman şöyle bir anlam kazanıyor; gayrimenkul yatırımı yapmak için hep konuştuğumuz rahmetli başkanımız Selahattin Abi'nin aldığı Riva arsasından bahsediyoruz, iyi ki almış, derdimize ilaç oldu, Florya'yı söylüyoruz, iyi ki alınmış. Sanki dünyadaki arsalar bitti, bir daha böyle bir şey yapılamaz, bir daha gayrimenkul projesi gündeme getirilemez mantığıyla 'arsalar bitince ne yapacaksın' deniyor.
Yönetimlerin görevi bir kıyıdan mevcutları değerlendirmek, bir kıyıdan geleceğe hazırlanmak. Galatasaray'ın geleceğinde, faaliyet dışı getirilerin önemi var. Bunun için de çalışacağız. Biz de, bizden sonraki nesillere bu mecburiyeti hissediyorum. Ben de gelecek nesillere gayrimenkuller bırakacağım. Aslantepe'de yaptığımız proje örneğin. Bittiğinde Galatasaray'ın birçok derdine deva olacak bir proje. Galatasaray'ın geleceğinin projesi.
Altyapı ne kadar verimli diye tartışılıyor. Lütfen Florya'ya gidelim, altyapı tesislerimizi görelim. Buradan niye yetişmiyor deniyor, gidelim tesisleri görelim. Bugün futbol ekonomi dünyasında bu tesisler yeterli midir, yeter mi! Altyapıyla ilgili bir tane nizami saha var. Orada da maç oynanıyor. Diğer sahalar yarım, ölçüsü standartlarda değil bilmem ne. Keşke o fotoğrafı saklasaydım da şimdi gösterirdim. O yüzden Kemerburgaz'a giderken akademi tesislerini yaparken 4 tane nizami saha yapıyoruz. Paramız çok, bunu da buraya harcayalım diye yapmadık. Birinci seviye ihtiyaç olduğu için altyapıya para harcıyoruz."
- "HEMEN DEVREYE GİRECEĞİZ"
Dursun Özbek: "Florya'dan gelecek parayla ilgili yetkiyi, ana paraya dokunmamak şartıyla aldık. Elde edilecek nemanın altyapıda ve amatör sporlarda kullanılmak üzere diye yetki aldık genel kuruldan.
Halka arz, bugünkü sorunlar çerçevesinde dikkate alınıyor. Mağazacılık'ın halka arzından vazgeçmiş değiliz. Sportif AŞ'nin sermaye artışından vazgeçmiş değiliz ama konjonktürel olarak beklemedeyiz. Koşulların değişmesi halinde hemen devreye gireceğiz."
- "ŞAMPİYON OLURSAK OYUNCU SATARIZ"
Dursun Özbek: "Gayrımenkulleri satarak futbolun finanse edildiği söylendi. Bunun böyle olmadığını defalarca kez anlattım. Gayrımenkulleri satarak futbolu yönetiyoruz sözü yanlış.
Futbolcu satışı... Sezon başından beri söylediğim bir şey var. Bu sene kazanacağımız 27. şampiyonluk, 5 yıl üst üste şampiyon olmanın gurunu yaşamak için şampiyon kadromu bozmayacağım dedim. Gereken takviyeleri yapmak suretiyle, çünkü çok fazla maç oynuyoruz, 50-60 maç oynuyoruz, inşallah bu sene 27. şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Onun için de futbolcu satışı, bazı teklifler geldi, gündemimize almadık. 27. şampiyonluğumuzla beraber gündeme alırız, düşünürüz."
"BAŞLADIĞIMIZ BÜTÜN PROJELERİ TAMAMLAYACAĞIZ"
Dursun Özbek: "Başladığımız bütün projeleri tamamlayacağız ve Galatasaray'ı tesisleriyle de Türkiye'nin en önde gelen spor kulübü haline getireceğiz."
Galatasaray Kulübü Üyesi Ayhan Özmızrak: "Çok büyük bir nakit darboğazının içindeyiz. Takım değeri ve gelirleri arttı ama takım değeri nakte dönüşemiyor. Sürekli artmasına rağmen borcumuz da artıyor. Şampiyon oluyoruz, sevinçliyiz ama çok pahalıya geliyor gibi geliyor bana."
Galatasaray Kulübü Üyesi İlker Canalp: "Yanlış mukayeselerden biri de bizim yerel rakiplerle kendimizi kıyaslamamız. Değerli bir rakibimiz, yakın zamanda genel kurul yaptı, Başkanvekili '1 yılda 180 milyon euro zarar ettik' dedi. Biz bu kadar kötü durumda değiliz çok şükür ama maalesef sayın başkanımın aktardığı pembe tablolar da çok realist değil."
Galatasaray Kulübü Üyesi İlker Canalp: "İletişimle alakalı bazı eksikler, kusurlar gördüm. Çok işverenli olarak değerlendirdiğim muhabirleri kullanma alışkanlığından vazgeçelim, daha direkt iletişim kurmak her zaman daha iyidir. Galatasaray'ın yeterince kanalı ve mecrası var, lütfen bunları kullanalım. Bu mecraları da doğru iletişim ve maksatlarla kullanalım."
Galatasaray Kulübü Üyesi İlker Canalp: "Çok basit soru; satacak bir şeyimiz kalmadığında ne yapacağız? Espresso ve Cappuccino satarak esas faaliyet zararını kapatmayı gerçekten düşünüyor muyuz? Galatasaray Adası'nın brüt zararı 86 milyon. Tabii ki sosyal tesis biraz zarar edebilir ama 86 milyona baktığınızda çok büyük zarara denk geliyor."
Galatasaray Kulübü Üyesi Deniz İsmail Aras: "Galatasaray'ın zenginliği fikir ayrılıklarından geliyor. Eleştiri; yapılanı, kararı, performansı sorgulamaktır. Linç ise insanı aşağılamak, hedef almak ve değersizleştirmektir. Birincisi camiayı geliştirir, ikincisi ise sadece birbirinizi tüketir. Bizim son zamanlarda sıkça gördüğümüz ise kimse kusura bakmasın eleştiri kültürü değil düpedüz linçtir!"
Galatasaray Kulübü Üyesi Metin Ünlü: "Gelirleri arttırmanın yolu Edirne'den dışarı çıkmaktır. Bunun için çok iyi futbol yapılanmasına ve Sportif A.Ş'nin yeniden revize edilmesine gerek vardır.
15 kişilik Sportif A.Ş yönetim kurulu fazla değil mi? Ve 15 kişi ne yapıyor. hangi projeleri üretiyor, hangi liyakatiyle orada görev alıyor? Futbol yöneticiliği bambaşka bir şey. Kaç kişinin uluslararası deneyimi, UEFA ve FIFA nezdinde güvenilirliği veya tanınmışlığı var? 15 kişinin çoğunu tanımıyorum."
Galatasaray Kulübü Üyesi Metin Ünlü: "Bir an önce bu TFF'den kurtulmamız lazım! Doğru dürüst, gerçekten futbolu yönetecek, liyakatli insanlardan oluşan TFF olması lazım. Biz Galatasaray olarak şu anda Türkiye'nin en büyüğüyüz! 7 delegemiz var; bu 7 delege imzayı verecek, TFF'yi seçim için çağrı yapacak, inanıyorum ki diğer kulüpler de bunun peşinden geleceklerdir!"
Galatasaray Kulübü Üyesi Murat Sağman: "Sürdürülebilir olmamız için kesinlikle altyapı işini çözmemiz gerekiyor. Salı günü oynayacağımız Barcelona'nın bugünkü kadrosuna baktığınızda 5-6 tane altyapıdan çıkan oyuncusu var. Bizim altyapımız mı yanlış, hocalar mı yanlış, biz mi istemiyoruz? 11 yıldız arasında 1-2 tane oyuncu çıkaramıyor muyuz? Bu endişe verici."