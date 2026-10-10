Fenerbahçe'nin Pavlidis için yaptığı transfer teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak için yaptığı girişimin detayları ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezon başında Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi isimleri transfer eden sarı-lacivertlilerin, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Yunan golcü için de yüksek bütçeli bir teklif hazırladığı öğrenildi.
50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF
Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in transferi için Benfica'ya 50 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli önerdi.
Ancak Portekiz ekibi, takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Yunan santrforu kadrosunda tutma kararı alarak sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.
YILLIK 8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Fenerbahçe'nin Pavlidis'e sunduğu sözleşme teklifinin detayları da belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcuya yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği belirtildi.
Benfica'nın ise yüksek bonservis teklifine rağmen Pavlidis ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
50 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF
Portekiz basınından Record'un haberine göre Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis'in transferi için Benfica'ya 50 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli önerdi.
Ancak Portekiz ekibi, takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Yunan santrforu kadrosunda tutma kararı alarak sarı-lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.
YILLIK 8 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Fenerbahçe'nin Pavlidis'e sunduğu sözleşme teklifinin detayları da belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcuya yıllık 8 milyon euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar içeren bir sözleşme önerdiği belirtildi.
Benfica'nın ise yüksek bonservis teklifine rağmen Pavlidis ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.