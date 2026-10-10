Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Leipzig, maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Leipzig, Ezechiel Banzuzi ile henüz 1. dakikada 1-0 öne geçti. Ev sahibi Leipzig, 5, 41 ve 44. dakikalarda Christopher Nkunku'nun golleriyle Frankfurt karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.
Leipzig, 54. dakikada Antonio Nusa ile bir gol daha bularak maçı 5-0'a getirdi. Ev sahibi ekip, 89. dakikada Tidiam Gomis'in golüyle maçı 6-0 kazandı.
Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Leipzig, ligde 5 haftada 9 puana ulaştı. Eintracht Frankfurt, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Leipzig, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Köln'ü ağırlayacak.
Leipzig, 54. dakikada Antonio Nusa ile bir gol daha bularak maçı 5-0'a getirdi. Ev sahibi ekip, 89. dakikada Tidiam Gomis'in golüyle maçı 6-0 kazandı.
Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Leipzig, ligde 5 haftada 9 puana ulaştı. Eintracht Frankfurt, 5 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Leipzig, Bayern Münih deplasmanına gidecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Köln'ü ağırlayacak.