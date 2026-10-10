Fenerbahçe Tarfin Melikgazi'yi farklı geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 99-70 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu, Çağatay Taşkın
Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 14, Zeynep Şevval Gül 15, Geiselsoder 16, Allemand 12, Pouye 7, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 4, Holingsvorth 9, Selen Baş 3, Betts 12, Lacan 4, Tuana Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Littleton 21, Pelin Gülçelik 2, İnci Güçlü 6, Kaur 14, Jones 25, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Elif Emirtekin, Gamze Takmaz, Bengisu Alper
1. Periyot: 20-23
Devre: 51-36
3. Periyot: 82-56
Hakemler: Fatih Güler, Hasan Kamil Takınyalıoğlu, Çağatay Taşkın
Fenerbahçe Tarfin: Alperi Onar 14, Zeynep Şevval Gül 15, Geiselsoder 16, Allemand 12, Pouye 7, Manolya Kurtulmuş 3, Olcay Çakır Turgut 4, Holingsvorth 9, Selen Baş 3, Betts 12, Lacan 4, Tuana Vural
Melikgazi Kayseri Basketbol: Littleton 21, Pelin Gülçelik 2, İnci Güçlü 6, Kaur 14, Jones 25, Feray Dalkılıç 2, Merve Uygül, Elif Emirtekin, Gamze Takmaz, Bengisu Alper
1. Periyot: 20-23
Devre: 51-36
3. Periyot: 82-56