Portekiz'de Cristiano Ronaldo'ya 'Geri dön' çağrısı!

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz Futbol Federasyonu, 41 yaşındaki yıldız futbolcunun geçici süreyle milli takım kadrosu dışında kaldığını duyurdu.
Bu gelişmenin ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KASIM AYINDA DÖNMESİNİ BEKLİYORUM"
Pedro Proença, Ronaldo'yu yeniden milli takımda görmek istediklerini belirterek, "Biz, Jorge Jesus ve tüm takım... Hepimiz Cristiano'nun geri dönmesini istiyoruz. Cristiano Ronaldo'yu milli takımda yeniden görmeyi arzuluyoruz. Kasım ayındaki milli maçlarda kadroya dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"O, TARİHİN EN İYİSİ"
Portekizli yıldızın da milli takıma dönmeye istekli olduğunu vurgulayan Proença, "Cristiano dönmeye istekli. O, tarihin en iyisi." sözleriyle Ronaldo'ya desteğini dile getirdi.
Bu açıklamaların ardından Cristiano Ronaldo'nun kasım ayında oynanacak milli karşılaşmalarda yeniden Portekiz formasını giymesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
41 yaşındaki futbolcu, Norveç karşısında yedek kulübesinde kalmasının ve Danimarka maçına da ilk 11'de başlamayacağının açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.
Ronaldo, kampı terk ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının nedenlerini "zamanı geldiğinde" Portekiz halkına anlatacağını belirtmişti.
Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından konuşan Jesus, "Ronaldo isterse milli takıma döner. Nasıl veda edeceğine Cristiano karar vermeli." demişti.
Ronaldo sonrasında yaptığı açıklamada ise milli takımı bırakmadığını ve teknik direktörünün sözünü tutmamasından dolayı böyle bir tavır sergilediğini söylemişti.
Bu gelişmenin ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, Cristiano Ronaldo'nun milli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KASIM AYINDA DÖNMESİNİ BEKLİYORUM"
Pedro Proença, Ronaldo'yu yeniden milli takımda görmek istediklerini belirterek, "Biz, Jorge Jesus ve tüm takım... Hepimiz Cristiano'nun geri dönmesini istiyoruz. Cristiano Ronaldo'yu milli takımda yeniden görmeyi arzuluyoruz. Kasım ayındaki milli maçlarda kadroya dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
"O, TARİHİN EN İYİSİ"
Portekizli yıldızın da milli takıma dönmeye istekli olduğunu vurgulayan Proença, "Cristiano dönmeye istekli. O, tarihin en iyisi." sözleriyle Ronaldo'ya desteğini dile getirdi.
Bu açıklamaların ardından Cristiano Ronaldo'nun kasım ayında oynanacak milli karşılaşmalarda yeniden Portekiz formasını giymesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
41 yaşındaki futbolcu, Norveç karşısında yedek kulübesinde kalmasının ve Danimarka maçına da ilk 11'de başlamayacağının açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.
Ronaldo, kampı terk ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının nedenlerini "zamanı geldiğinde" Portekiz halkına anlatacağını belirtmişti.
Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından konuşan Jesus, "Ronaldo isterse milli takıma döner. Nasıl veda edeceğine Cristiano karar vermeli." demişti.
Ronaldo sonrasında yaptığı açıklamada ise milli takımı bırakmadığını ve teknik direktörünün sözünü tutmamasından dolayı böyle bir tavır sergilediğini söylemişti.