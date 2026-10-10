Melih Kabasakal, Beşiktaş maçında yok!

Trabzonspor forması giyen Melih Kabasakal, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı öncesi cezalı duruma düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor ile deplasmanda oynanan maçta doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Melih Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.