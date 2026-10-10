Fenerbahçe'de istikrarın adı Semedo

Fenerbahçe'de Nelson Semedo, ortaya koyduğu istikrarlı performansla teknik heyetin güvendiği oyuncular arasındaki yerini koruyor. Portekizli sağ bek, hücumda henüz gol veya asist katkısı sağlayamamasına rağmen savunmadaki performansıyla öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan 32 yaşındaki futbolcu, kısa sürede ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline geldi.
12 MAÇIN 10'UNDA İLK 11'DE
Bu sezon da forma istikrarını sürdüren Nelson Semedo, şu ana kadar 12 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Portekizli futbolcu, bu maçların 10'una ilk 11'de başlayarak teknik heyetin tercih ettiği isimler arasında yer aldı.
SAVUNMA İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Semedo, bu sezon hücumda henüz gol veya asist üretemese de savunmadaki performansıyla takımına katkı sağlıyor.
Paslarında yüzde 86 isabet oranı yakalayan deneyimli sağ bek, maç başına 3,83 top kazanma ve 0,33 pas arası ortalamasıyla oynuyor.
İKİLİ MÜCADELELERDE YÜZDE 61 BAŞARI
İkili mücadelelerdeki performansıyla da öne çıkan Nelson Semedo, bu sezon girdiği mücadelelerin yüzde 61'ini kazanmayı başardı.
Portekizli futbolcu, istikrarlı oyunuyla Fenerbahçe'nin savunma hattındaki önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
12 MAÇIN 10'UNDA İLK 11'DE
Bu sezon da forma istikrarını sürdüren Nelson Semedo, şu ana kadar 12 resmi karşılaşmada görev yaptı.
Portekizli futbolcu, bu maçların 10'una ilk 11'de başlayarak teknik heyetin tercih ettiği isimler arasında yer aldı.
SAVUNMA İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Semedo, bu sezon hücumda henüz gol veya asist üretemese de savunmadaki performansıyla takımına katkı sağlıyor.
Paslarında yüzde 86 isabet oranı yakalayan deneyimli sağ bek, maç başına 3,83 top kazanma ve 0,33 pas arası ortalamasıyla oynuyor.
İKİLİ MÜCADELELERDE YÜZDE 61 BAŞARI
İkili mücadelelerdeki performansıyla da öne çıkan Nelson Semedo, bu sezon girdiği mücadelelerin yüzde 61'ini kazanmayı başardı.
Portekizli futbolcu, istikrarlı oyunuyla Fenerbahçe'nin savunma hattındaki önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.