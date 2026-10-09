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Arda Güler'den Montella'ya veda!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Takım'daki görevine son verilen teknik direktör Vincenzo Montella için veda paylaşımında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 21:33
Haber: Sporx.com
Arda Güler'den Montella'ya veda!
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Vincenzo Montella için paylaşımda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, A Milli Takım'daki görevine son verilen İtalyan teknik adama veda etti.

Arda Güler'in paylaşımı şu şekilde:

"Mister, her şey için teşekkür ederim.

Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman önemli oldu. Milli takımda unutulmaz anlar paylaştık ve birlikte yarattığımız tüm bu güzel anılar için size her zaman minnettar olacağım.

Sizinle çalışmak benim için bir zevkti. Size ve tüm ekibinize gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum."



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