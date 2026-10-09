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Fenerbahçe, Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Ekim 2026 16:40 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2026 17:00
Fenerbahçe, Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün yanı sıra Ognjen Mimovic teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ise Rize kafilesinde yer aldı.

Öte yandan Marca Asensio da kamp kadrosunda yer aldı.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı için belirlediği 22 kişilik kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muric.



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