İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Aston Villa ile Brentford, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konuk ekip Brentford, 10. dakikada Yegor Yarmoliuk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Aston Villa, bu gole 12. dakikada Nicolas Jackson ile yanıt verdi ve skora denge getirdi.
İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
SON BÖLÜMDE KARŞILIKLI GOLLER
İkinci yarıda iki takım da galibiyet için fırsatlar ararken Aston Villa, 77. dakikada John McGinn'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Brentford'un bu gole yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 79. dakikada Kristoffer Ajer'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu beraberliğin ardından Aston Villa puanını 5'e, Brentford ise 10'a yükseltti.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Premier Lig'in 7. haftasında Aston Villa, 17 Ekim Cumartesi günü Newcastle United'a konuk olacak. 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 22:00'de ise Aston Villa ile Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaşacak.
Brentford ise aynı gün sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
İlk yarıda başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
SON BÖLÜMDE KARŞILIKLI GOLLER
İkinci yarıda iki takım da galibiyet için fırsatlar ararken Aston Villa, 77. dakikada John McGinn'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
Brentford'un bu gole yanıtı gecikmedi. Konuk ekip, 79. dakikada Kristoffer Ajer'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu beraberliğin ardından Aston Villa puanını 5'e, Brentford ise 10'a yükseltti.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Premier Lig'in 7. haftasında Aston Villa, 17 Ekim Cumartesi günü Newcastle United'a konuk olacak. 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 22:00'de ise Aston Villa ile Fenerbahçe, İngiltere'de karşılaşacak.
Brentford ise aynı gün sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.