Recep Uçar: 'Fenerbahçe maçında kalecimiz topa dokunmadı'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadeleyi değerlendiren Recep Uçar: "Karşılığını alamadığımız bir oyun bence. Bir Şampiyonlar Ligi takımı, 14-15 oyuncusu milli. Bence oynanması gerektiği gibi oynadık. Pozisyonlar ürettik. Çok ciddi pozisyon verdik mi ilk yarıda? Fenerbahçe, birinci bölgede savunulacak takım değil. Ön alan baskılarıyla başladık. Çoğunda da karşılığı aldık. Bir pozisyonda alamadık, şanssızlık, sekti ve Fofana'nın üzerinden golü yedik. Kaleci Fofana, ilk yarıda topa elleriyle hiç değmedi.
Ceza sahasına kadar çok rahat geldik. Tüm planlarımız işledi. Oraya gelince final paslarını, şutlarını yapamadık. Genel olarak oyunu kaybetmedik ama skoru kaybettik." dedi .
"FİNALİ YAPAMADIK!"
Recep Uçar ayrıca "İkinci yarı 83'e kadar oyunda daha aktif, üretken olan biziz. Risk aldığımız için bazı pozisyonlar verdik ama net kaçırdığımız pozisyonlar var. Gol belki geldi gelecek, 80'de her şeyi riske edince de 83'te baskı yokken oyunu kurarken hata yaptık. Hata yapınca ağır cezalandırıyor bu tip takımlar. 83'ten sonra farklı hikaye. Genel olarak oyuncularımı skordan bağımsız tebrik ediyorum. Oyuncularım, kurguladığım oyunu oynadılar ama finali yapamadık. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz.
Bu maçtan dersler alacağız. Bu hikayeyi burada kapatacağız. Pazar gününden itibaren Çorum'a hazırlanacağız. Oyunu kaybetmedik ama skoru kaybettik. Devam böyle oynamaya, böyle oynadıkça burada çok maçlar kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Ceza sahasına kadar çok rahat geldik. Tüm planlarımız işledi. Oraya gelince final paslarını, şutlarını yapamadık. Genel olarak oyunu kaybetmedik ama skoru kaybettik." dedi .
"FİNALİ YAPAMADIK!"
Recep Uçar ayrıca "İkinci yarı 83'e kadar oyunda daha aktif, üretken olan biziz. Risk aldığımız için bazı pozisyonlar verdik ama net kaçırdığımız pozisyonlar var. Gol belki geldi gelecek, 80'de her şeyi riske edince de 83'te baskı yokken oyunu kurarken hata yaptık. Hata yapınca ağır cezalandırıyor bu tip takımlar. 83'ten sonra farklı hikaye. Genel olarak oyuncularımı skordan bağımsız tebrik ediyorum. Oyuncularım, kurguladığım oyunu oynadılar ama finali yapamadık. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz.
Bu maçtan dersler alacağız. Bu hikayeyi burada kapatacağız. Pazar gününden itibaren Çorum'a hazırlanacağız. Oyunu kaybetmedik ama skoru kaybettik. Devam böyle oynamaya, böyle oynadıkça burada çok maçlar kazanacağız." ifadelerini kullandı.