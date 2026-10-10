Berke Özer gol yemiyor, Lille kazanıyor!

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Lille ile Le Havre karşı karşıya geldi. Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Lille 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lille'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Dilane Bakwa kaydetti.
Le Havre'de Ayumu Seko, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı ve bu sezon 6. maçında 4. kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Bu sonucun ardından Lille, 13 puana yükseldi. Le Havre ise 2 puanla son sırada kaldı.
Lille, gelecek hafta Brest'i konuk edecek. Le Havre ise Auxerre'i konuk edecek.
Le Havre'de Ayumu Seko, 62. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı ve bu sezon 6. maçında 4. kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Bu sonucun ardından Lille, 13 puana yükseldi. Le Havre ise 2 puanla son sırada kaldı.
Lille, gelecek hafta Brest'i konuk edecek. Le Havre ise Auxerre'i konuk edecek.