Portekiz'den Ronaldo'ya büyük şok!

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 4 maçını hepsini kazanarak 12 puan toplayan Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile Jorge Jesus arasında yaşanan krizde yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve yıldız futbolcunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını belirtildi.
Federasyonun açıklamasında, "7 Ekim 2026'da bildirilen olayların disiplin cezasıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturmaya 'acil' statüsü verilmiş ve oyuncunun geçici olarak men cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştır." denildi.
NE OLMUŞTU?
41 yaşındaki futbolcu, Norveç karşısında yedek kulübesinde kalmasının ve Danimarka maçına da ilk 11'de başlamayacağının açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.
Ronaldo, kampı terk ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının nedenlerini "zamanı geldiğinde" Portekiz halkına anlatacağını belirtmişti.
Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından konuşan Jesus, "Ronaldo isterse milli takıma döner. Nasıl veda edeceğine Cristiano karar vermeli." demişti.
Ronaldo sonrasında yaptığı açıklamada ise milli takımı bırakmadığını ve teknik direktörünün sözünü tutmamasından dolayı böyle bir tavır sergilediğini söylemişti.
Federasyonun açıklamasında, "7 Ekim 2026'da bildirilen olayların disiplin cezasıyla ilgili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Soruşturmaya 'acil' statüsü verilmiş ve oyuncunun geçici olarak men cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştır." denildi.
NE OLMUŞTU?
41 yaşındaki futbolcu, Norveç karşısında yedek kulübesinde kalmasının ve Danimarka maçına da ilk 11'de başlamayacağının açıklanmasının ardından milli takım kampından ayrılmıştı.
Ronaldo, kampı terk ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılık kararının nedenlerini "zamanı geldiğinde" Portekiz halkına anlatacağını belirtmişti.
Portekiz'in Norveç'i 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından konuşan Jesus, "Ronaldo isterse milli takıma döner. Nasıl veda edeceğine Cristiano karar vermeli." demişti.
Ronaldo sonrasında yaptığı açıklamada ise milli takımı bırakmadığını ve teknik direktörünün sözünü tutmamasından dolayı böyle bir tavır sergilediğini söylemişti.