Galatasaray'da Lemina bu sezon ilk kez ağları havalandırdı!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Gabonlu futbolcu, mücadelenin uzatma dakikalarında attığı golle takımının 3-1'lik galibiyetine katkıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5. RESMİ MAÇINDA İLK GOLÜ
Galatasaray'ın sezon başından bu yana oynadığı resmi maçlarda görev alan Mario Lemina, Kasımpaşa karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.
Mücadelenin 90+6. dakikasında fileleri havalandıran 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Lemina, böylece Galatasaray formasıyla çıktığı 5. resmi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.
Gabonlu futbolcu, mücadelenin uzatma dakikalarında attığı golle takımının 3-1'lik galibiyetine katkıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5. RESMİ MAÇINDA İLK GOLÜ
Galatasaray'ın sezon başından bu yana oynadığı resmi maçlarda görev alan Mario Lemina, Kasımpaşa karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.
Mücadelenin 90+6. dakikasında fileleri havalandıran 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Lemina, böylece Galatasaray formasıyla çıktığı 5. resmi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.