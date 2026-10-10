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Galatasaray'da Lemina bu sezon ilk kez ağları havalandırdı!

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Kasımpaşa karşısında attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk kez ağları havalandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 00:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lemina bu sezon ilk kez ağları havalandırdı!
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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Gabonlu futbolcu, mücadelenin uzatma dakikalarında attığı golle takımının 3-1'lik galibiyetine katkıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 5. RESMİ MAÇINDA İLK GOLÜ

Galatasaray'ın sezon başından bu yana oynadığı resmi maçlarda görev alan Mario Lemina, Kasımpaşa karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

Mücadelenin 90+6. dakikasında fileleri havalandıran 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Lemina, böylece Galatasaray formasıyla çıktığı 5. resmi maçında ilk golünü kaydetmiş oldu.

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