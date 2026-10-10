Jules Kounde'den Galatasaray maçı için cevap

İspanya La Liga'da Getafe'yi 3-0 mağlup eden Barcelona'da Jules Kounde, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız futbolcu, takımın son dönemdeki performansını değerlendirirken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray'a da değindi.



"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Barcelona'daki olumlu havaya dikkat çeken Kounde, "İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY MAÇINA TAM GAZ GİDİYORUZ"



Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Fransız savunmacı, şu sözleri söyledi:



"Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz."



"TAM OLARAK BU MAÇLAR İÇİN OYNUYORUZ"



"Galatasaray, Betis, PSG ve Real Madrid'i kapsayan zorlu fikstür hakkında ne söylersin?" sorusunu da yanıtlayan Jules Kounde "Harika. Biz futbolu tam olarak bu tür maçlar için oynuyoruz. Gelecek maçlar için gerçekten heyecanlıyım." açıklamasını yaptı.



Barcelona, Getafe karşısında aldığı galibiyetin ardından gözünü Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çevirdi.





⚽️Lamine Yamal ortaladı, Jules Kounde bitirdi. https://t.co/4sw2QPvH1V



— Sporx (@sporx) October 10, 2026