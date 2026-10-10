Dursun Özbek'ten NBA Avrupa projesi açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan genel kurul toplantısında amatör branşlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Erkek basketbol takımının sezona önemli hedeflerle başladığını ifade eden Özbek, NBA Avrupa projesiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"YENİDEN EN ÜST SEVİYEDE YERİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"
NBA ekibi ve yatırımcılarla temasların devam ettiğini kaydeden Özbek, şunları söyledi:
"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır."
"YENİDEN EN ÜST SEVİYEDE YERİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"
NBA ekibi ve yatırımcılarla temasların devam ettiğini kaydeden Özbek, şunları söyledi:
"Basketbolda erkek takımımız sezona önemli hedeflerle başladı. NBA Avrupa projesiyle ilgili NBA ekibi ve yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sene içinde bu projeyle ilgili güzel haberleri sizlerle paylaşacağım. Tüm amacımız erkek basketbolda yeniden en üst seviyede yerimizi almak ve burada sürdürülebilir başarıya ulaşmaktır."