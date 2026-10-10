Iğdır FK, Batman Petrolspor'u ik golle geçti

Bugün
BİTTİ
Samsunspor
0
Trabzonspor
3
CANLI
Rizespor
0
Fenerbahçe
1
Bugün
BİTTİ
Gençlerbirliği
2
Amed Sportif
2
Bugün
BİTTİ
Alanyaspor
0
Erzurumspor
0
Bugün
BİTTİ
Boluspor
0
Antalyaspor
1
Bugün
BİTTİ
Iğdır FK
2
Batman Petrolspor
1
CANLI
Kayserispor
1
Manisa FK
0
CANLI
İstanbulspor
0
Esenler Erokspor
1
Bugün
BİTTİ
Augsburg
2
Bayern Munih
2
Bugün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Hamburger SV
3
Bugün
BİTTİ
Mainz 05
3
Leverkusen
4
Bugün
BİTTİ
Paderborn
0
VfB Stuttgart
2
Bugün
BİTTİ
Union Berlin
1
Elversberg
0
CANLI
24'
RB Leipzig
2
E. Frankfurt
0
Bugün
BİTTİ
Arsenal
2
Leeds United
1
Bugün
BİTTİ
Aston Villa
2
Brentford
2
Bugün
BİTTİ
Chelsea
5
Bournemouth
1
Bugün
BİTTİ
Ipswich Town
2
Fulham
1
Bugün
BİTTİ
Sunderland
0
Brighton
2
CANLI
24'
M. United
0
Tottenham
0
CANLI
Rayo Vallecano
0
Athletic Bilbao
0
Bugün
BİTTİ
Alaves
1
Atletico Madrid
2
CANLI
20'
Barcelona
1
Getafe
0
Bugün
22:00
Real Madrid
Villarreal
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Genoa
2
Fiorentina
1
CANLI
Inter
3
Parma
0
Bugün
21:45
SSC Napoli
Frosinone
CANLI
76'
Lille
1
Le Havre
0
Bugün
21:45
Brest
Angers
Bugün
21:45
Lorient
Paris FC
Bugün
21:45
AS Monaco
Toulouse
Bugün
21:45
PSG
Le Mans
Bugün
BİTTİ
Go Ahead Eagles
3
S. Rotterdam
3
CANLI
7'
Feyenoord
0
Alkmaar
0
Bugün
21:00
Fortuna Sittard
FC Twente
Bugün
22:00
Ajax
NEC Nijmegen
Bugün
BİTTİ
Darmstadt
3
Energie Cottbus
1
Bugün
BİTTİ
Magdeburg
3
Hannover 96
0
Bugün
BİTTİ
Osnabrück
1
Dynamo Dresden
1
Bugün
21:30
Nürnberg
Wolfsburg
Bugün
BİTTİ
Cercle Brugge
1
Anderlecht
2
CANLI
38'
RAAL La Louviere
0
Club Brugge
1
Bugün
21:45
Genk
Kortrijk
Bugün
21:45
Zulte Waregem
Gent
Bugün
BİTTİ
Grazer AK
0
RB Salzburg
0
Bugün
BİTTİ
WSG Tirol
1
Ried
2
Bugün
20:30
Austria Wien
Sturm Graz
CANLI
Servette
2
Sion
0
CANLI
FC Zürich
2
Thun
1
CANLI
Lugano
1
FC Luzern
0
Bugün
20:00
Maritimo
FC Porto
Bugün
22:30
Academico de Viseu FC
Estoril
Bugün
22:30
Casa Pia
Santa Clara
Bugün
BİTTİ
FC Orenburg
4
Dynamo Makhachkala
0
Bugün
BİTTİ
Fakel Voronej FK
0
Lokomotiv Moscow
5
Bugün
BİTTİ
Samara
1
S. Moskova
1
CANLI
21'
FC Krasnodar
0
Zenit St. Petersburg
0
Bugün
BİTTİ
Charlton Athletic
1
Bristol City
1
Bugün
BİTTİ
Swansea City
2
Norwich City
1
Bugün
BİTTİ
West Bromwich
0
Birmingham City
1
Bugün
BİTTİ
Blackburn Rovers
2
Cardiff City
1
Bugün
BİTTİ
Bolton Wanderers
1
Stoke City
2
Bugün
BİTTİ
Derby County
1
Wrexham
1
Bugün
BİTTİ
Middlesbrough
1
Wolves
0
Bugün
BİTTİ
Preston North End
0
Millwall
1
Bugün
BİTTİ
Sheffield United
3
Lincoln City
0
Bugün
BİTTİ
Watford
0
Burnley
4

Iğdır FK, Batman Petrolspor'u ik golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Iğdır FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, Batman Petrolspor'u ik golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Iğdır FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Iğdır FK, 2-1'lik skorla kazandı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Giovanni Crociata ile 35. dakikada Serdar Gürler kaydetti.

Batman Petrolspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada Metehan Mert attı.

Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 19 yaptı. Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Keçiörengücü deplasmanıan gidecek. Batman Petrolspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.