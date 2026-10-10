Iğdır FK, Batman Petrolspor'u ik golle geçti

Trendyol 1.Lig'in 9. hafta maçında Iğdır FK ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi.



Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Iğdır FK, 2-1'lik skorla kazandı.



Iğdır FK'ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Giovanni Crociata ile 35. dakikada Serdar Gürler kaydetti.



Batman Petrolspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada Metehan Mert attı.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 19 yaptı. Batman Petrolspor ise 16 puanda kaldı.



1.Lig'in bir sonraki haftasında Iğdır FK, Keçiörengücü deplasmanıan gidecek. Batman Petrolspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.

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