Fransa'daki yangın, PSG maçına sıçradı!

Fransa'da bakımsız okul binaları, kalabalık sınıflar ve öğretmen eksikliği gibi sorunlara dikkat çeken lise öğrencilerinin protestoları sürerken, PSG tribünlerinden de dikkat çeken bir destek geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Le Mans maçında kale arkasında yer alan taraftarlar, tribüne "Milisleriniz bastırıyor, gençliğimiz direniyor" ifadelerinin yer aldığı pankartı astı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında söz konusu tribündeki taraftarlar bulundukları bölümü terk etti.
PSG taraftarlarının bu hareketi, Fransa'daki öğrenci protestolarına futbol tribünlerinden gelen en dikkat çekici desteklerden biri oldu.
PSG MAÇI KAZANDI
Karşılaşmayı Paris Saint Germain 3-1'lik skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Lucas Beraldo (penaltı), 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 68. dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Le Mans'ın tek golü 54. dakikada Louis Mafouta'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından PSG puanını 11'e yükseltti. Le Mans 6 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde PSG gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Le Mans, Toulouse'u ağırlayacak.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ PANKARTI KALDIRDIParc des Princes'teki güvenlik görevlilerinin pankarta müdahale etmesi tribünlerde tansiyonu yükseltti. Taraftarların itirazlarına rağmen pankartın kaldırılması üzerine, pankartın bulunduğu kale arkası tribününde protesto kararı alındı.
Karşılaşmanın 35. dakikasında söz konusu tribündeki taraftarlar bulundukları bölümü terk etti.
TEPKİ DİĞER TRİBÜNLERE DE YAYILDIKale arkasında başlayan protesto kısa sürede stadın diğer bölümlerine de yansıdı. Yaşananların ardından tribünlerin önemli bir bölümü maçı bırakıp Parc des Princes'ten ayrıldı.
PSG taraftarlarının bu hareketi, Fransa'daki öğrenci protestolarına futbol tribünlerinden gelen en dikkat çekici desteklerden biri oldu.
PSG MAÇI KAZANDI
Karşılaşmayı Paris Saint Germain 3-1'lik skorla kazandı. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Lucas Beraldo (penaltı), 61. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 68. dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Le Mans'ın tek golü 54. dakikada Louis Mafouta'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından PSG puanını 11'e yükseltti. Le Mans 6 puanda kaldı.
Fransa Ligi'nde PSG gelecek hafta Strasbourg'a konuk olacak. Le Mans, Toulouse'u ağırlayacak.