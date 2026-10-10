İspanya La Liga'nın 8. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona ile Getafe, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Katalan ekibi, 30. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
SON SÖZÜ KOUNDE SÖYLEDİ
İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran Barcelona, 73. dakikada Jules Kounde'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona sahadan üç puanla ayrıldı.
BARCELONA'DAN 8'DE 8!
Bu sonuçla La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Barcelona, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Getafe ise 8 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. 13 Ekim Salı günü Barcelona, İstanbul'da Galatasaray'ın rakibi olacak.
Getafe ise 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
Rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinde tutan Katalan ekibi, 30. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkardı.
İlk yarı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
SON SÖZÜ KOUNDE SÖYLEDİ
İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran Barcelona, 73. dakikada Jules Kounde'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Barcelona sahadan üç puanla ayrıldı.
BARCELONA'DAN 8'DE 8!
Bu sonuçla La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Barcelona, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Getafe ise 8 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN MAÇLARI
Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya gelecek. 13 Ekim Salı günü Barcelona, İstanbul'da Galatasaray'ın rakibi olacak.
Getafe ise 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek.
⚽️Lamine Yamal ortaladı, Jules Kounde bitirdi. https://t.co/4sw2QPvH1V
— Sporx (@sporx) October 10, 2026
Barcelona, Getafe maçına 2. dakikada attığı golle başladı. Anthony Gordon, LaLiga'daki ilk golünü buldu. https://t.co/eHsgZ5EwZQ
— Sporx (@sporx) October 10, 2026