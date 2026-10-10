Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 92-82 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-13 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 42-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son periyoda 70-58 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 92-82 galip ayrıldı.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 3'TE 3 YAPTI
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı üçüncü maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Karşıyaka ise ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
FLYNN'DEN 26 SAYI
Bahçeşehir Koleji'nde Flynn, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Inglis 13, Avramovic ise 11 sayı kaydetti.
Karşıyaka'da El-Amin ve Kelly'nin 21'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Yavuz Gültekin 13, Weber ise 11 sayıyla oynadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Polat Parlak, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Reed 7, Flynn 26, Mike 8, Cavanaugh 7, Williams 4, Avramovic 11, İsmet Akpınar 3, Inglis 13, Furkan Haltalı 4, Ponitka 4, Kenan Sipahi 5
Karşıyaka: Weber 11, El-Amin 21, Kelly 21, Yavuz Gültekin 13, Enoch 7, Mustafa, Starks 6, Hakan Sayılı 1, Munson 2
1. Periyot: 20-13
Devre: 42-34
3. Periyot: 70-58
Sonuç: 92-82
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son periyoda 70-58 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, karşılaşmadan 92-82 galip ayrıldı.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 3'TE 3 YAPTI
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı üçüncü maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Karşıyaka ise ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşadı.
FLYNN'DEN 26 SAYI
Bahçeşehir Koleji'nde Flynn, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Inglis 13, Avramovic ise 11 sayı kaydetti.
Karşıyaka'da El-Amin ve Kelly'nin 21'er sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Yavuz Gültekin 13, Weber ise 11 sayıyla oynadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Kerem Baki, Polat Parlak, Samet Biner
Bahçeşehir Koleji: Reed 7, Flynn 26, Mike 8, Cavanaugh 7, Williams 4, Avramovic 11, İsmet Akpınar 3, Inglis 13, Furkan Haltalı 4, Ponitka 4, Kenan Sipahi 5
Karşıyaka: Weber 11, El-Amin 21, Kelly 21, Yavuz Gültekin 13, Enoch 7, Mustafa, Starks 6, Hakan Sayılı 1, Munson 2
1. Periyot: 20-13
Devre: 42-34
3. Periyot: 70-58
Sonuç: 92-82