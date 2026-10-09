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Tüzemen: "İlkay Gündoğan'a itibar suikasti mi?"

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın forma şansı bulamamasıyla ilgili spor yorumcusu Levent Tüzemen'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Ekim 2026 23:41
Haber: Sporx.com
Tüzemen: 'İlkay Gündoğan'a itibar suikasti mi?'
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı sonrası oynamamasına tapki gösteren ve "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" diyen İlkay Gündoğan'la ilgili Levent Tüzemen dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımda İlkay Gündoğan'ın oynamaması hakkında konuşan spor yorumcusu Levent Tüzemen "İlkay Gündoğan oynamıyor değil, oynatılmıyor!" dedi.

Sözlerine devam eden Levent Tüzemen "Okan Hoca, İlkay'ı oynatmıyor. Dışarıya bir bilgi sızdı, "Çalışmıyor, antrenmanlarda isteksiz." diye. Ben de sordum, "Çok iyi çalışıyor." dediler. Burada bir çelişki var. Adama karşı itibar suikasti mi yapıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONU!

Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan, 2026/27 sezonunda şu ana kadar 2 resmi maçta forma giydi. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan tecrübeli orta saha oyuncusu, toplam 14 dakika sahada kaldı. Henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan İlkay, iki karşılaşmaya da yedek kulübesinde başladı.

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