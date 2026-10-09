Galatasaray'da Kasımpaşa maçı sonrası oynamamasına tapki gösteren ve "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" diyen İlkay Gündoğan'la ilgili Levent Tüzemen dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımda İlkay Gündoğan'ın oynamaması hakkında konuşan spor yorumcusu Levent Tüzemen "İlkay Gündoğan oynamıyor değil, oynatılmıyor!" dedi.
Sözlerine devam eden Levent Tüzemen "Okan Hoca, İlkay'ı oynatmıyor. Dışarıya bir bilgi sızdı, "Çalışmıyor, antrenmanlarda isteksiz." diye. Ben de sordum, "Çok iyi çalışıyor." dediler. Burada bir çelişki var. Adama karşı itibar suikasti mi yapıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONU!
Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan, 2026/27 sezonunda şu ana kadar 2 resmi maçta forma giydi. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan tecrübeli orta saha oyuncusu, toplam 14 dakika sahada kaldı. Henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan İlkay, iki karşılaşmaya da yedek kulübesinde başladı.
Sözlerine devam eden Levent Tüzemen "Okan Hoca, İlkay'ı oynatmıyor. Dışarıya bir bilgi sızdı, "Çalışmıyor, antrenmanlarda isteksiz." diye. Ben de sordum, "Çok iyi çalışıyor." dediler. Burada bir çelişki var. Adama karşı itibar suikasti mi yapıyorsunuz!" ifadelerini kullandı.
İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONU!
Galatasaray'da bu sezon istediği süreleri bulamayan İlkay Gündoğan, 2026/27 sezonunda şu ana kadar 2 resmi maçta forma giydi. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan tecrübeli orta saha oyuncusu, toplam 14 dakika sahada kaldı. Henüz gol veya asist katkısı sağlayamayan İlkay, iki karşılaşmaya da yedek kulübesinde başladı.