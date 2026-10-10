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İsveç'te inanılmaz maç! İkinci yarıdaki 11 golle tarihe geçti!

İsveç Allsvenskan'da AIK Solna ile Brommapojkarna arasında oynanan karşılaşma, futbol tarihine geçecek bir gol düellosuna sahne oldu. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda tam 11 gol atıldı. 5-1 geriye düşen AIK, skoru 5-5'e getirse de Brommapojkarna, 90+9'da bulduğu golle sahadan 6-5 galip ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 20:48
Haber: Sporx.com
İsveç'te inanılmaz maç! İkinci yarıdaki 11 golle tarihe geçti!
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İsveç Allsvenskan'da AIK Solna ile Brommapojkarna karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede ikinci 45 dakikada tam 11 gol atıldı. Maçı 6-5'lik skorla konuk ekip Brommapojkarna kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konuk ekip Brommapojkarna, 48. dakikada Simon Strand'ın golüyle 1-0 öne geçti. AIK, 55. dakikada Abdihakim Ali'nin kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

11 DAKİKADA 4 GOL!

Brommapojkarna, 59 ile 70. dakikalar arasında bulduğu dört golle skoru 5-1'e taşıdı. Konuk ekibin bu bölümdeki gollerinden ikisini Kamilcan Sever kaydetti.

Farkın dörde çıkmasının ardından bazı AIK taraftarları tribünleri terk etmeye başladı. Ancak ev sahibi ekip, maçın son bölümünde unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

AIK'DEN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ!

AIK, 73. dakikada Taha Ayari'nin golüyle farkı üçe indirdi. Oyuna sonradan dahil olan Sixten Gustafsson, 81 ve 84. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-4'e getirdi.

Ev sahibi ekip, 90+7. dakikada Johan Hove'nin kaydettiği golle 5-1 geriye düştüğü karşılaşmada 5-5'lik eşitliği yakaladı.

90+9'DA BÜYÜK ŞOK!

Ancak mücadelenin son sözü Brommapojkarna'dan geldi. Konuk ekipte Mads Hansen, 90+9. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Brommapojkarna, unutulmaz karşılaşmadan 6-5'lik galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 biten ve ikinci yarısında 11 gol atılan mücadele, İsveç futbolunun en sıra dışı karşılaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

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