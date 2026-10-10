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Osman Özköylü: " Kazanmaya devam edeceğiz!"

Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Boluspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Özköylü: ' Kazanmaya devam edeceğiz!'
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Antalyaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Boluspor maçı sonrası hava sıcaklığının her iki takım için oyun kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Özköylü, "Son haftalardaki kazanılan maçların devamını getirmek, üst sıralara doğru çıkabilmek adına bizim adımıza kazanılması gereken bir maçtı. Rakibimizde de bir hoca değişikliğinden sonra yeniden bir enerji oluşmaya başladığını düşünüyorum. Bugün de iyi oynadılar, iyi savunma yaptılar. Biz daha üretken olmalıydık." diye konuştu.

Özköylü, maçın 90 dakikasını da değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle ilk yarı topu üçüncü bölgeye daha fazla götürmemiz, oralara ceza sahası içine, rakip ceza sahası içine daha fazla girmemiz, oyunu oralarda daha çok oynamamız gerekiyordu. Ama geçmişten kalan bazı alışkanlıklar, bunu hep söylüyorum yavaş yavaş bunlar değişecek ama bir anda olmuyor. Bizim istediklerimizi çocuklar yapmaya çalışıyor. Evet ama bir yerde, tam önemli yerde bu kopuyor. Tekrar o eski alışkanlık devreye giriyor. Hemen ön tarafa atılan final pası, aceleci paslar, bunlar bizim top kaybı yapmamıza sebep oluyor. Top kayıpları bu sıcak havada yaptığın zaman zaten geri kazanmak zor oluyor. Daha fazla efor sarf etmen gerekiyor. Her şeye rağmen oyuncu kalitemiz, sahadaki oyunumuz bugün kazanmaya yetti."

Bundan sonraki süreçte çok daha iyi maçlar oynayacaklarını aktaran Özköylü, "Biz kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Çok yüksek seviyeli, kalitesi yüksek oyunculara sahibiz. O oyuncuların bu ligde fark yaratması gerekiyor. Onlara hep bunu söylüyorum. Kalite kendini bu ligde gösterirse o zaman o farkı yaratır. Ama bu lig her zaman mücadele edilmesi gereken, korakor savaşılması gereken, her zaman rakiplerin temaslı oyununa karşılık bizim de aynı teması vermemiz gereken bir lig. Herkes o mücadelenin içine girecek. Rakip gibi korakor oynayacağız, daha çok koşacağız. Hem kalitemiz sahaya yansıyacak, hem mücadele gücümüz sahaya yansıyacak ve bu şekilde yol almaya, ilerlemeye, kazanmaya devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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