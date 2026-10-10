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Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş'ta 200. maça özel galibiyet!

Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımın başındaki 200. maçına Baskonia karşısında çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Ekim 2026 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic'ten Beşiktaş'ta 200. maça özel galibiyet!
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Beşiktaş, EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonia'yı 92-84 mağlup ederek organizasyondaki ikinci galibiyetini elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların başantrenörü Dusan Alimpijevic, bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş kariyerindeki 200. maçına çıktı.

29 Haziran 2023'te Beşiktaş'ın başantrenörlüğüne getirilen Sırp çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımda geçirdiği süreçte birçok başarıya imza attı.

İLK SEZONUNDA ÜÇ YARI FİNAL

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ni normal sezonda üçüncü sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, aynı sezon Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve EuroCup'ta yarı finale yükseldi.

2024-2025 SEZONUNDA İKİ FİNAL

Beşiktaş, Alimpijevic yönetiminde 2024-2025 sezonunda Türkiye Ligi'nde 45 yıl sonra 13 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Siyah-beyazlı ekip, Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl, Türkiye Kupası'nda ise 13 yıl aradan sonra finale yükseldi. Beşiktaş, iki organizasyonun finalinde de Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

EUROCUP'TA FİNAL OYNADI

2025-2026 sezonunda Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk 13 maçını kazanarak kulüp tarihinin en iyi lig başlangıcını yapan Beşiktaş, normal sezonu ikinci sırada tamamladı.

Siyah-beyazlılar, aynı sezon Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası'nda yeniden finale yükseldi.

EuroCup'ta ise normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, finale kadar yükseldi ancak Fransız temsilcisi JL Bourg'a mağlup oldu.

EUROLEAGUE'E TAŞIDI

2025-2026 sezonunda EuroCup finaline yükselen Beşiktaş, 26 Haziran 2026'da EuroLeague'e katılım hakkı elde etti.

Siyah-beyazlı kulüp, 12 Temmuz 2026'da Dusan Alimpijevic'in sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

2026-2027 sezonunda Beşiktaş ile EuroLeague'de mücadele eden Sırp başantrenör, Baskonia deplasmanında takımının başındaki 200. maçını 92-84'lük galibiyetle tamamladı.

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