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Samsunspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Ekim 2026 00:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Galatasaray karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya galibiyetle giren Trabzonspor, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Coulibaly, Yalçın, Emre, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino Dju.



DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE!

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ SINIRDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

57. MAÇ OYNANACAK

Trabzonspor ile Samsunspor, Samsun'da yapacakları maçla Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 1974-1975 sezonunda lige çıkmasıyla başlayan "Karadeniz derbisinde" daha çok gülen taraf bordo-mavili takım oldu.

Bordo-mavililer, geride kalan 56 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 31-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un 101 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

SAMSUN'DA DENGE VAR

İki takım arasında deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı.

Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

GEÇEN SEZON KÖTÜ GİDİŞATA SON VERMİŞTİ

Trabzonspor, Samsunspor karşısında geçen sezon deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle rakibi önündeki 4 maçlık kazanamama dönemine son vermişti.

Son 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon rakibini deplasmanda yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

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