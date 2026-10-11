Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Marco Asensio, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
İSMAİL KARTAL DİNLENDİRMEK İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan Milan Skriniar'ı Çaykur Rizespor maçında dinlendirmeyi düşündü.
Milli takımdan yorgun dönen 31 yaşındaki futbolcuyla görüşen Kartal, yoğun maç takvimi ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak oyuncusuna dinlenme seçeneğini sundu.
SKRINIAR'DAN FEDAKARLIK
Ancak Milan Skriniar, Çaykur Rizespor deplasmanının önemine dikkat çekerek karşılaşmada forma giymek istediğini belirtti.
Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Slovak savunmacı, teknik heyete sahaya çıkmaya hazır olduğunu iletti.
Skriniar, bu görüşmenin ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
FENERBAHÇE'DEN RİZE'DE GALİBİYET SERİSİ
Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Fenerbahçe, rakibine karşı ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken Rize deplasmanında oynadığı son 7 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Fenerbahçe, Rize'deki bu 7 mücadelede rakip fileleri 26 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak.
İSMAİL KARTAL DİNLENDİRMEK İSTEDİ
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slovakya Milli Takımı'nda oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan Milan Skriniar'ı Çaykur Rizespor maçında dinlendirmeyi düşündü.
Milli takımdan yorgun dönen 31 yaşındaki futbolcuyla görüşen Kartal, yoğun maç takvimi ve sakatlık riskini göz önünde bulundurarak oyuncusuna dinlenme seçeneğini sundu.
SKRINIAR'DAN FEDAKARLIK
Ancak Milan Skriniar, Çaykur Rizespor deplasmanının önemine dikkat çekerek karşılaşmada forma giymek istediğini belirtti.
Kendisini iyi hissettiğini ifade eden Slovak savunmacı, teknik heyete sahaya çıkmaya hazır olduğunu iletti.
Skriniar, bu görüşmenin ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
FENERBAHÇE'DEN RİZE'DE GALİBİYET SERİSİ
Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Fenerbahçe, rakibine karşı ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.
Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken Rize deplasmanında oynadığı son 7 karşılaşmanın tamamını kazandı.
Fenerbahçe, Rize'deki bu 7 mücadelede rakip fileleri 26 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertliler, hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olacak.