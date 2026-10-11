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Orkun Kökçü'den sakatlık yanıtı!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Kocaelispor maçının ardındna konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Orkun Kökçü'den sakatlık yanıtı!
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Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, "3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı. Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var. Herkes hazır, takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, önümüze bakacağız." dedi.

Orkun Kökçü, durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Yüzde yüz değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Maç güzeldi, daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve gol güzeldi." yanıtını verdi.

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