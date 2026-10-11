Hull'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı!

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Hull City, sahasında Everton'ı konuk etti. Dört golün atıldığı karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Hull City, 48. dakikada Joe Gelhardt'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
EVERTON GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın golüyle eşitliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.
Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Barry, sert şutuyla takımını üstünlüğe taşıdı.
HULL CITY BERABERLİĞİ YAKALADI
Ev sahibi Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin kaydettiği golle skora yeniden denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
HULL, SON 4 MAÇI KAZANAMADI
Ligdeki ilk 2 maçını kazanan Hull City, sonraki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu beraberlik ile puanları 9 oldu.
Son 4 maçını berabere bitiren Everton'ın puanı ise 8 oldu.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Premier Lig'in gelecek haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hull City ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.
Sorba Thomas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gelhardt, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
EVERTON GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ
Konuk ekip, 55. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'ın golüyle eşitliği yakaladı. Ainsley Maitland-Niles'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kafa vuruşunu yapan Dewsbury-Hall, skoru 1-1'e getirdi.
Everton, 68. dakikada Thierno Barry'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Dewsbury-Hall'ın pasında ceza sahası çizgisi yakınında topla buluşan Barry, sert şutuyla takımını üstünlüğe taşıdı.
HULL CITY BERABERLİĞİ YAKALADI
Ev sahibi Hull City, 72. dakikada Mohamed Belloumi'nin kaydettiği golle skora yeniden denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
HULL, SON 4 MAÇI KAZANAMADI
Ligdeki ilk 2 maçını kazanan Hull City, sonraki 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu beraberlik ile puanları 9 oldu.
Son 4 maçını berabere bitiren Everton'ın puanı ise 8 oldu.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Premier Lig'in gelecek haftasında Everton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Hull City ise deplasmanda Fulham ile karşı karşıya gelecek.