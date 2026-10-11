Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Çorum FK'yi konuk etti.
Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Çorum FK, puanını 10'a yükseltti.
Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından Orhan Ak yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
CENGİZ ÜNDER PARLIYOR
Fenerbahçe'den sezon başında Arca Çorum FK'ye transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, bu sezon Çorum FK formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
BURAK YILMAZ CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDEYDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Öte yandan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında takımının başında saha kenarında yer alamadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan 41 yaşındaki teknik adam, mücadeleyi tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan kullandığı sert vuruşta top, kaleci Tobiasz'da kaldı.
31. dakikada Kozlowski'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa bekletmeden vuran Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topuk pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Kyziridis'in şutunda, kaleci Tobiasz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
56. dakikada Sorescu'nun sağdan ortasına arka direkte bulunan Kozlowski'nin şutunda top yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Topla sağ kanada doğru ilerleyen Ramirez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Sazdağı, ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sağ köşeden arka bölüme çevirdiği topu Kyziridis, boş kaleye gönderdi: 0-2.
67. dakikada Perez'in ceza yayı üzerinden kullandığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
78. dakikada topu sol çaprazdan taşıyarak ceza sahasına giren Kyziridis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tobiasz'da kaldı.
82. dakikada soldan ceza sahasına giren Camara'nın plase vuruşunda top, kaleci Felipe'de kaldı.
83. dakikada Çorum FK, skoru 3-0'a taşıdı. Karlsbakk'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Karlsbakk'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti.
Karşılaşma, Arca Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Gürcan Hasova, Anıl Usta, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez (Dk. 83 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Ulrich Meleke), Sorescu, Gidado (Dk. 73 Serdar Dursun), Maxim (Dk. 84 Hansen), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 59 Camara)
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 73 Karlsbakk), Berat Özdemir (Dk. 58 Ramadani), Diomande, Borza (Dk. 84 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 84 Moukoko), Kyziridis (Dk. 84 Mahmic), Ramirez
Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 60 Kyziridis, Dk. 82 Karlsbakk (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Diomande, Dk. 81 Kyziridis, Dk. 85 Moukoko (Arca Çorum FK), Dk. 90+6 Abena, Dk. 90+8 Hansen (Gaziantep FK)
Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Çorum FK, puanını 10'a yükseltti.
Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından Orhan Ak yönetiminde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
CENGİZ ÜNDER PARLIYOR
Fenerbahçe'den sezon başında Arca Çorum FK'ye transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, bu sezon Çorum FK formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti.
BURAK YILMAZ CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDEYDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Öte yandan Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında takımının başında saha kenarında yer alamadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan 41 yaşındaki teknik adam, mücadeleyi tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan kullandığı sert vuruşta top, kaleci Tobiasz'da kaldı.
31. dakikada Kozlowski'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa bekletmeden vuran Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topuk pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Kyziridis'in şutunda, kaleci Tobiasz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
56. dakikada Sorescu'nun sağdan ortasına arka direkte bulunan Kozlowski'nin şutunda top yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Topla sağ kanada doğru ilerleyen Ramirez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Sazdağı, ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sağ köşeden arka bölüme çevirdiği topu Kyziridis, boş kaleye gönderdi: 0-2.
67. dakikada Perez'in ceza yayı üzerinden kullandığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
78. dakikada topu sol çaprazdan taşıyarak ceza sahasına giren Kyziridis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tobiasz'da kaldı.
82. dakikada soldan ceza sahasına giren Camara'nın plase vuruşunda top, kaleci Felipe'de kaldı.
83. dakikada Çorum FK, skoru 3-0'a taşıdı. Karlsbakk'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Karlsbakk'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti.
Karşılaşma, Arca Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Gürcan Hasova, Anıl Usta, Candaş Elbil
Gaziantep FK: Tobiasz, Luis Perez (Dk. 83 Sabahattin Destici), Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Ogün Özçiçek (Dk. 58 Ulrich Meleke), Sorescu, Gidado (Dk. 73 Serdar Dursun), Maxim (Dk. 84 Hansen), Kozlowski, Halil Dervişoğlu (Dk. 59 Camara)
Arca Çorum FK: Felipe, Penetra, Çağlar Söyüncü, Smolcic, Gökhan Sazdağı (Dk. 73 Karlsbakk), Berat Özdemir (Dk. 58 Ramadani), Diomande, Borza (Dk. 84 Arda Hilmi Şengül), Cengiz Ünder (Dk. 84 Moukoko), Kyziridis (Dk. 84 Mahmic), Ramirez
Goller: Dk. 37 Cengiz Ünder, Dk. 60 Kyziridis, Dk. 82 Karlsbakk (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 43 Diomande, Dk. 81 Kyziridis, Dk. 85 Moukoko (Arca Çorum FK), Dk. 90+6 Abena, Dk. 90+8 Hansen (Gaziantep FK)