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Arokodare'nin gol sevincindeki sürpriz ortaya çıktı: Fikir Osimhen'den!

Ajax'ın NEC ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol atan Tolu Arokodare, sakatlanan takım arkadaşı Kasper Dolberg'e formasını göstererek destek verdi. Nijeryalı golcü, bu anlamlı jestin Victor Osimhen'in önerisi olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Ekim 2026 12:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arokodare'nin gol sevincindeki sürpriz ortaya çıktı: Fikir Osimhen'den!
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Ajax, 10 Ekim Cumartesi akşamı Johan Cruijff Arena'da konuk ettiği NEC ile 1-1 berabere kaldı. Hollanda ekibini şık bir kafa golüyle öne geçiren Nijeryalı golcü Tolu Arokodare, puan kaybı nedeniyle golünün sevincini yaşayamadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Golünün ardından ağır bir sakatlık geçiren takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını kaldırarak ona destek veren Tolu, bu jesti yapmasını Victor Osimhen'in önerdiğini belirtti.

"GOLÜN ŞU ANDA BİR ÖNEMİ YOK"

Maçın ardından ESPN'e konuşan Tolu, "Hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşamdı. Evimizde bu maçı mutlaka kazanmalıydık." ifadelerini kullandı.

Attığı güzel golün puan kaybıyla gölgede kaldığını vurgulayan Nijeryalı futbolcu, "Kazansaydık golümün tadını daha fazla çıkarabilirdim. Şimdi buruk bir his var. Golün şu anda bir önemi yok." dedi.

"KİMSE BÖYLE BİR SAKATLIK YAŞAMAK İSTEMEZ"

Milli maç döneminde ağır bir sakatlık geçiren Dolberg'in formasını göstererek takım arkadaşına moral vermek istediğini söyleyen Tolu, şu sözleri kullandı:

"O çok iyi, çok sevecen bir insan. Bizim için son derece önemli bir oyuncu. Birden fazla sakat oyuncumuz var ancak onun durumu biraz farklı. Kimse antrenmanda ağır bir sakatlık geçirmek istemez. Hele de milli takım görevindeyken."

"YENİDEN FORM TUTMAYA BAŞLAMIŞTI"

Dolberg'in yeniden formunu bulmaya başladığı bir dönemde sakatlanmasının durumu daha da üzücü hale getirdiğini belirten Tolu, "Yeniden form tutmaya başlamıştı. Böyle bir şeyi kimse için istemezsiniz. Bu, ona moral vermek için seçtiğim yoldu." diye konuştu.

"FİKİR OSIMHEN'DEN GELDİ"

Tolu, gol sevincindeki jestin tamamen kendi fikri olmadığını da açıkladı.

Nijeryalı golcü, "Fikir Victor Osimhen'den geldi. Geçen hafta Nijerya Milli Takımı'nda birlikte olduğumuz sırada bana Dolberg için bir şey yapmam gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.



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