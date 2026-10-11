Alcaraz ile Eren Elmalı'nın dikkat çeken benzerliği!

Tenis dünyasının yıldız isimlerinden Carlos Alcaraz ile Galatasaraylı milli futbolcu Eren Elmalı, birbirlerine olan benzerlikleriyle öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Biri kortlarda, diğeri yeşil sahalarda mücadele eden iki sporcunun fotoğrafları yan yana geldiğinde yüz hatları ve gülümsemelerindeki benzerlik göze çarptı.
Farklı branşlarda mücadele eden Alcaraz ve Eren'in benzerliği, "Birbirlerinin ikizi gibiler!" dedirtti.
Farklı branşlarda mücadele eden Alcaraz ve Eren'in benzerliği, "Birbirlerinin ikizi gibiler!" dedirtti.