Kocaelispor'un penaltı itirazı!

Kocaelispor, Beşiktaş maçının 48. dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil siyahlılar, Metehan Altunbaş ile net bir pozisyon yakaladı. Pozisyonun devamında Metehan'a Nübel'in yaptığı hareket nedeniyle penaltı beklendi.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, bir müddet VAR incelemesini bekledi.
Ancak, VAR hakemi Juan Martinez Munuera ise inceleme uyarısında bulunmadı.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, bir müddet VAR incelemesini bekledi.
Ancak, VAR hakemi Juan Martinez Munuera ise inceleme uyarısında bulunmadı.