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Kocaelispor'un penaltı itirazı!

Kocaelispor, Nübel'in Metehan'a 48. dakikada yaptığı müdahale sonrası penaltı bekledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 20:26 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 20:27
Haber: Sporx.com
Kocaelispor'un penaltı itirazı!
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Kocaelispor, Beşiktaş maçının 48. dakikasında penaltı bekledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil siyahlılar, Metehan Altunbaş ile net bir pozisyon yakaladı. Pozisyonun devamında Metehan'a Nübel'in yaptığı hareket nedeniyle penaltı beklendi.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, bir müddet VAR incelemesini bekledi.

Ancak, VAR hakemi Juan Martinez Munuera ise inceleme uyarısında bulunmadı.

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