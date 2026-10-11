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Fenerbahçe Medicana'dan derbi zaferi!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

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calendar 11 Ekim 2026 21:41 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:01
Fenerbahçe Medicana'dan derbi zaferi!
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe Medicana, Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

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Beşiktaş: Buket Gülübay, Knollema, Merve Atlıer, Ndiaye, Shemanova, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Abderrahim, Evans, Ece Eke, Artyshuk)

Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Saliha Şahin, Ana Cristina (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın, Ogbogu, Arelya Karasoy Koçaş, Vargas, Jack-Kısal)

Setler: 25-20, 25-23, 16-25, 23-25, 12-15

Süre: 146 dakika (25, 36, 29, 38, 18)

 

 

 
 
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