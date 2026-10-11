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Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 11:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.

Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.

MARCO GUIDA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

- 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

- 12 Aralık 2024: Başakşehir 3-1 Heidenheim

- 15 Ağustos 2023: Galatasaray 1-0 Olimpija Ljubljana

- 5 Haziran 2016: Slovenya 0-1 Türkiye

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