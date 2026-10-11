Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü sahasında İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacağı maçı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti yapacak.
Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.
MARCO GUIDA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
- 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
- 12 Aralık 2024: Başakşehir 3-1 Heidenheim
- 15 Ağustos 2023: Galatasaray 1-0 Olimpija Ljubljana
- 5 Haziran 2016: Slovenya 0-1 Türkiye
Dördüncü hakemliğini Fabio Maresca'nın üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Marco Di Bello oturacak. Di Bello'nun yardımcısı ise Aleandro Di Paolo olacak.
MARCO GUIDA'NIN YÖNETTİĞİ MAÇLAR
- 18 Eylül 2025: Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
- 12 Aralık 2024: Başakşehir 3-1 Heidenheim
- 15 Ağustos 2023: Galatasaray 1-0 Olimpija Ljubljana
- 5 Haziran 2016: Slovenya 0-1 Türkiye