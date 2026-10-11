İlkay Gündoğan: 'Devre arasında ayrılmıyorum'

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli orta saha oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
İlkay Gündoğan, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusunun ardından, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.
İlkay Gündoğan, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusunun ardından, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.