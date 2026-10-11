Dün
BİTTİ
Beşiktaş
2
Kocaelispor
1
Dün
BİTTİ
Konyaspor
0
Başakşehir
0
Dün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Arca Çorum
3
Dün
BİTTİ
Karagümrük
1
Muğlaspor
1
Dün
BİTTİ
Bursaspor
1
Mardin 1969 Spor
2
Dün
BİTTİ
C.Palace
3
N. Forest
1
Dün
BİTTİ
Hull City
2
Everton
2
Dün
BİTTİ
Liverpool
0
M.City
3
Dün
BİTTİ
Real Betis
5
Osasuna
2
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Como
0
Roma
0
Dün
BİTTİ
Sassuolo
1
AC Milan
1
Dün
BİTTİ
Cagliari
1
Juventus
1
Dün
BİTTİ
Troyes
0
Marsilya
2

İlkay Gündoğan: "Devre arasında ayrılmıyorum"

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, devre arasında takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 11 Ekim 2026 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İlkay Gündoğan: 'Devre arasında ayrılmıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli orta saha oyuncusu, devre arasında takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İlkay Gündoğan, "Bu sezon pek fazla forma giymiyor. Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilir?" sorusunun ardından, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." yanıtını verdi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.